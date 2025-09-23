Подробно търсене

Надзорният съвет на "Дойче бан" назначава Евелин Пала за главен изпълнителен директор

Галя Горнишка
Снимка: AP/Michael Probst
Франкфурт на Майн,  
23.09.2025 15:20
 (БТА)

Надзорният съвет на "Дойче Бан" (Deutsche Bahn) гласува днес за назначаването на Евелин Пала за главен изпълнителен директор на германския държавен железопътен оператор, предаде Ройтерс. Така "Дойче бан" възложи на вътрешен човек задачата да оздрави компанията, страдаща от недостатъчно инвестиции и забавяне на влаковите услуги.

Пала в момента е ръководител на подразделението на групата за крайградски линии и влакове на къси разстояния "Де Бе Регио" (DB Regio) и ще поеме ръководството на "Дойче бан" на 1 октомври, според комюнике на ж.п. оператора.

Пала, която ще стане първата жена главен изпълнителен директор на "Дойче бан", се е присъединила към групата през 2019 г., след като преди това е работила за производителя на чипове "Инфинеон" (Infineon), енергийната група Е.ОН (E.ON) и австрийския железопътен оператор (OeBB).

Германското министерство на транспорта обяви, че настоящият главен изпълнителен директор на "Дойче бан" Рихард Луц ще напусне компанията след труден мандат.

/ИЦ/

