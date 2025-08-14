Изпълнителният директор на германския държавен жп оператор "Дойче бан" ще напусне поста

Главният изпълнителен директор на германския железопътен оператор "Дойче бан" (Deutsche Bahn) ще напусне поста, съобщи днес министерството на транспорта на Германия, цитирано от Ройтерс и ДПА.

Договорът на главния изпълнителен директор Рихард Луц, който е до 2027 г., ще бъде прекратен предсрочно, обяви в изявление транспортното министерство.

Под управлението на Рихард Луц, който застана начело на "Дойче Бан" през март 2017 г., компанията беше изправена пред недостатъчно инвестиции, значителни закъснения и обществено разочарование.

Луц неведнъж е заявявал, че ще трябват много усилия, за да се изведе "Дойче бан" от кризата, след като повече от десетилетие на ограничени държавни бюджети оставиха своя отпечатък върху остаряващата железопътна инфраструктура на държавния оператор.

Луц ще остане на поста, докато не бъде намерен наследник, се казва в изявление на министерството.

Големи публични събития в Германия през миналата година, като например Европейското първенство по футбол и турнето на Тейлър Суифт, поставиха "Дойче бан" в центъра на вниманието в международен план заради закъснелите и претъпкани влакове.

Компанията започна да модернизира своите релси, прелези и надземни линии, но процесът първоначално предизвиква закъснения и отменени пътувания.

През март "Дойче бан" отчете тежки загуби за 2024 г., но заяви, че се стреми да постигне отново оперативна печалба тази година благодарение на съкращения на разходите и инвестиции в инфраструктура.

По-рано тази година правителството на канцлера Фридрих Мерц създаде фонд от 500 милиарда евро (583 милиарда долара) за модернизиране на остарялата инфраструктура в Германия, от които се очаква около 100 милиарда евро да бъдат заделени за "Дойче бан" в рамките на четири години.

Министърът на транспорта Патрик Шнидер благодари на 61-годишния Луц за "голямата му ангажираност в трудни времена за железопътния транспорт".