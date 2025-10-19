Аджерпрес: Конференцията DevCon 2025 ще представи на тематични сцени 50 международни технологични лектори

Над 2500 участници и 50 международни и местни лектори се очакват на DevCon 2025 – престижна конференция, посветена на ИТ професионалистите и ентусиастите в областта на технологиите, която ще се проведе в Букурещ от 5 до 6 ноември, съобщи за БТА агенция Аджерпрес.

Според съобщение на организаторите, седмото издание на технологичното събитие ще бъде домакин на над 30 компании в изложбената зона, а за техническото съдържание ще бъдат подготвени шест сцени.

"Изданието за 2025 г. предлага революционна перспектива за изкуствения интелект, като разглежда как той предефинира софтуера, инфраструктурата и дигиталните преживявания. На сцената „Данни, изкуствен интелект и машинно обучение“ участниците ще открият AI агенти, интелигентни мулти-клауд решения, автоматизация, базирана на данни, и казуси за внедряване на изкуствен интелект в производството, представени от световни експерти. От нов вариант на тестово базирано разработване с Начо Коухил до NetDevOps стратегии за модерни мрежи с Алфонсо Сандовал Росас и проучване на новите европейски регулации за киберсигурност с Ива Трашева, всяка сесия на DevCon 2025 ще предложи поглед към бъдещето на технологиите. През двата дни участниците могат да избират измежду различни специализирани конференции, всяка от които е посветена на най-модерните области на технологиите. Те включват Java Con, DevOps Con, Data, AI & ML Con, Web & Mobile Con, Cybersecurity Con и QA & Testing Con, които обхващат теми като инженерно лидерство, управление на изкуствен интелект, поверителност на данните, автоматизация на тестовете и скалируемост на софтуера“, се посочва в съобщението.

Международни експерти ще проведат и поредица от технически сесии, които ще предложат по-задълбочени познания по ключовите теми на тазгодишното издание.

DevTalks Romania, най-очакваната ИТ конференция, събира 7000 професионалисти, запалени по уеб, онлайн, облачни изчисления, Big Data и други ИТ технологии и тенденции.

