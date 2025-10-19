Нейтън Маккинън вкара два гола и лидерът по точки Колорадо Аваланш надви Бостън Брюинс в НХЛ

Нейтън Маккинън отбеляза две попадения, а Джош Менсън добави гол и асистенция за победа на Колорадо Аваланш с 4:1 срещу Бостън Брюинс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Отборът от Денвър е с най-много точки с 11, а Бостън е с шест след три поредни загуби.

Мартин Некас добави попадение на празна мрежа за Аваланш, а Артури Лехконен записа три асистенции. Скот Уеджууд пък направи 13 спасявания за отбора на Колорадо, който вкара голове с първите си два изстрела към вратата на гостите.

Джон Бийчър вкара за Брюинс, а Джереми Суейман отрази 34 удара при третото поредно поражение. Негативната серия стартира след три поредни в началото на сезона.

Каролина Хърикейнс е десет точки, след като Сет Джарвис бе точен в продължението за успех с 4:3 срещу Лос Анджелис Кингс. Капитанът Джордан Стаал се разписа два пъти, включително с гол номер 300 в кариерата си, а четвъртата шайба бе дело на Йеспери Котканиеми. Каролина е единственият отбор със 100-процентов актив след пет мача.

Вегас Голдън Найтс също е с десет точки, след като Марк Стоун записа четири точки при победата с 6:1 срещу Калгари Флеймс. Канадското дясно крило завърши с два гола и две асистенции, Мич Марнър добави други две попадения, а по веднъж се разписаха Иван Барбашов и Томаш Хертл.

Марк Шайфел отбеляза един гол при победа на Уинипег Джетс с 4:1 срещу Нешвил Предатърс и изпревари Блейк Уийлър на върха в клубната класация по точки с 813. Владислав Наместников и Нино Нидерайтер записаха по гол и асистенция, а четвъртото попадение бе дело на Логан Стенли.

Национална хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон: Бъфало - Флорида - 3:0 Отава - НЙ Айлъндърс - 4:5 Ню Джърси - Едмънтън - 5:3 Сейнт Луис - Далас - 3:1 Уинипег - Нешвил - 4:1 Кълъмбъс - Тампа Бей - 3:2 Монреал - НЙ Рейнджърс - 3:4 Филаделфия - Минесота - 2:1 след продължение Торонто - Сиатъл - 3:4 след продължение Лос Анджелис - Каролина - 3:4 след продължение Колорадо - Бостън - 4:1 Сан Хосе - Питсбърг - 0:3 Лас Вегас - Калгари - 6:1