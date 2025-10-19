Подробно търсене

Нейтън Маккинън вкара два гола и лидерът по точки Колорадо Аваланш надви Бостън Брюинс в НХЛ

Ивайло Георгиев
Нейтън Маккинън / Снимка: AP Photo/David Zalubowski
Ню Йорк,  
19.10.2025 11:05
 (БТА)

Нейтън Маккинън отбеляза две попадения, а Джош Менсън добави гол и асистенция за победа на Колорадо Аваланш с 4:1 срещу Бостън Брюинс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Отборът от Денвър е с най-много точки с 11, а Бостън е с шест след три поредни загуби.

Мартин Некас добави попадение на празна мрежа за Аваланш, а Артури Лехконен записа три асистенции. Скот Уеджууд пък направи 13 спасявания за отбора на Колорадо, който вкара голове с първите си два изстрела към вратата на гостите.

Джон Бийчър вкара за Брюинс, а Джереми Суейман отрази 34 удара при третото поредно поражение. Негативната серия стартира след три поредни в началото на сезона.

Каролина Хърикейнс е десет точки, след като Сет Джарвис бе точен в продължението за успех с 4:3 срещу Лос Анджелис Кингс. Капитанът Джордан Стаал се разписа два пъти, включително с гол номер 300 в кариерата си, а четвъртата шайба бе дело на Йеспери Котканиеми. Каролина е единственият отбор със 100-процентов актив след пет мача.

Вегас Голдън Найтс също е с десет точки, след като Марк Стоун записа четири точки при победата с 6:1 срещу Калгари Флеймс. Канадското дясно крило завърши с два гола и две асистенции, Мич Марнър добави други две попадения, а по веднъж се разписаха Иван Барбашов и Томаш Хертл.

Марк Шайфел отбеляза един гол при победа на Уинипег Джетс с 4:1 срещу Нешвил Предатърс и изпревари Блейк Уийлър на върха в клубната класация по точки с 813. Владислав Наместников и Нино Нидерайтер записаха по гол и асистенция, а четвъртото попадение бе дело на Логан Стенли.

Национална хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Бъфало - Флорида            - 3:0
Отава - НЙ Айлъндърс        - 4:5
Ню Джърси - Едмънтън        - 5:3
Сейнт Луис - Далас          - 3:1
Уинипег - Нешвил            - 4:1
Кълъмбъс - Тампа Бей        - 3:2
Монреал - НЙ Рейнджърс      - 3:4
Филаделфия - Минесота       - 2:1 след продължение
Торонто - Сиатъл            - 3:4 след продължение
Лос Анджелис - Каролина     - 3:4 след продължение
Колорадо - Бостън           - 4:1
Сан Хосе - Питсбърг         - 0:3
Лас Вегас - Калгари         - 6:1

/ХБ/

Към 11:53 на 19.10.2025 Новините от днес

