Парламентът на босненската Република Сръбска назначи Ана Тришич Бабич за временен президент в събота, като официално призна за първи път, че бившият президент Милорад Додик се оттегля, след като съд в държавата му забрани да се занимава с политика, предаде днес Ройтерс.

Ана Тришич Бабич, която е близък съюзник на Додик, ще заема поста за един месец до провеждането на нови президентски избори в Република Сръбска на 23 ноември.

Парламентът също така отмени редица сепаратистки закони, приети през последната година, след като Додик беше обвинен в неподчинение на решенията на специалния пратеник на международната общност и конституционния съд.

Додик, проруски националист, който иска Република Сръбска да се отдели и да се присъедини към Сърбия, досега отказваше да се оттегли, като продължаваше да изпълнява задълженията си и да пътува в чужбина в качеството си на президент, отбелязва Ройтерс. Той обжалва решението на съда пред конституционния съд.

Додик заяви, че въпреки гласуването в парламента в събота, Република Сръбска няма да промени политиката си и че отделянето остава нейна крайна цел. Той допълни, че за да направи този ход, трябва координация с чуждестранни партньори.

От Държавния департамент на САЩ приветстваха гласуването в събота, като заявиха, че то е резултат от водените от САЩ усилия „за обезввреждане на кризата в Босна и Херцеговина“.

„Съединените щати приветстват днешните действия на народното събрание на Република Сръбска, които утвърждават стабилността в Босна и Херцеговина. Те ще очертаят и курс за конструктивно партньорство със Съединените щати, основано на взаимни интереси, икономически потенциал и споделен просперитет“, заяви пред Ройтерс висшия служител в Бюрото по европейските и евразийските въпроси към Държавния департамент на САЩ Брендън Ханрахан.

В петък Министерството на финансите на САЩ заяви, че е премахнало четирима съюзници на Додик от списък със санкции – ход, похвален от Додик, който води кампания за отмяна на санкциите на САЩ срещу него самия.

Додик е санкциониран от САЩ и Великобритания за възпрепятстване на условията на Дейтънското мирно споразумение, с което се сложи край на войната в Босна през 90-те години, както и от няколко европейски държави, които твърдят, че сепаратистките му политики застрашават мира и стабилността в Босна, припомня Ройтерс.