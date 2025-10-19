Подробно търсене

Босненската Република Сръбска назначи Ана Тришич Бабич за временен президент

Магдалена Димитрова
Босненската Република Сръбска назначи Ана Тришич Бабич за временен президент
Босненската Република Сръбска назначи Ана Тришич Бабич за временен президент
Изображение: БТА
Сараево,  
19.10.2025 12:54
 (БТА)

Парламентът на босненската Република Сръбска назначи Ана Тришич Бабич за временен президент в събота, като официално призна за първи път, че бившият президент Милорад Додик се оттегля, след като съд в държавата му забрани да се занимава с политика, предаде днес Ройтерс.

Ана Тришич Бабич, която е близък съюзник на Додик, ще заема поста за един месец до провеждането на нови президентски избори в Република Сръбска на 23 ноември.

Парламентът също така отмени редица сепаратистки закони, приети през последната година, след като Додик беше обвинен в неподчинение на решенията на специалния пратеник на международната общност и конституционния съд.

Додик, проруски националист, който иска Република Сръбска да се отдели и да се присъедини към Сърбия, досега отказваше да се оттегли, като продължаваше да изпълнява задълженията си и да пътува в чужбина в качеството си на президент, отбелязва Ройтерс. Той обжалва решението на съда пред конституционния съд.

Додик заяви, че въпреки гласуването в парламента в събота, Република Сръбска няма да промени политиката си и че отделянето остава нейна крайна цел. Той допълни, че за да направи този ход, трябва координация с чуждестранни партньори.

От Държавния департамент на САЩ приветстваха гласуването в събота, като заявиха, че то е резултат от водените от САЩ усилия „за обезввреждане на кризата в Босна и Херцеговина“.

„Съединените щати приветстват днешните действия на народното събрание на Република Сръбска, които утвърждават стабилността в Босна и Херцеговина. Те ще очертаят и курс за конструктивно партньорство със Съединените щати, основано на взаимни интереси, икономически потенциал и споделен просперитет“, заяви пред Ройтерс висшия служител в Бюрото по европейските и евразийските въпроси към Държавния департамент на САЩ Брендън Ханрахан.

В петък Министерството на финансите на САЩ заяви, че е премахнало четирима съюзници на Додик от списък със санкции – ход, похвален от Додик, който води кампания за отмяна на санкциите на САЩ срещу него самия.

Додик е санкциониран от САЩ и Великобритания за възпрепятстване на условията на Дейтънското мирно споразумение, с което се сложи край на войната в Босна през 90-те години, както и от няколко европейски държави, които твърдят, че сепаратистките му политики застрашават мира и стабилността в Босна, припомня Ройтерс.

/МИД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:50 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация