Свещеник Георги Иванов е назначен за председател на църковното настоятелство при храма в Долни Богров, а Янко Китанов е втори енорийски свещеник

"Във връзка със смущения сред православни християни в Долни Богров, Софийската света митрополия съобщава, че след назначението на Негово Благоговейнство свещеник Георги Иванов за председател на църковното настоятелство при храма, досегашният председател и енорийски свещеник Янко Китанов продължава служението си в храма като втори енорийски свещеник". Това се казва в изявление от Софийската митрополия, съобщи пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриашия.

Назначението е предприето поради сигнали за нередовно отслужване на света литургия.

"При приемането на председателския пост, след извършена проверка, е установено, че за години наред липсва отчетност на документация и от години не са закупувани църковни свещи от склада на Софийската света митрополия, което представлява сериозно нарушение.

Призоваваме вярващите да не се поддават на внушения, които целят нарушаване на мира и разстройване на църковния ред", се казва в изявлението от Софийската митрополия.