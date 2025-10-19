Задържан е избягалият шофьор от инцидент в София, загиналият е 87-годишен чужд гражданин

Задържан е избягалият шофьор от пътен инцидент в София, при който загина мъж. Това казаха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

В катастрофата загина мъж – 87-годишен чужд гражданин. Шофьорът на автомобила е 45-годишна жена. Образувано е досъдебно производство.

Инцидентът стана снощи, в района на кръстовището на бул. „Тодор Каблешков“ и ул. "Луи Айер“.