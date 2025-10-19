Подробно търсене

Изложба с творби на проф. Иван Газдов ще бъде подредена в столичната галерия „Академия“ по случай неговата 80-годишнина. Снимка: Националната художествена академия
19.10.2025 12:30
Изложба с графикатури и авторски плакати на проф. Иван Газдов ще бъде подредена в столичната галерия „Академия“ по случай неговата 80-годишнина на 5 ноември от 18:00 ч, съобщават от екипа на Националната художествена академия.

Гост художник на събитието ще бъде проф. Николай Младенов, а куратор е Ивана Мурджева. Експозицията може да бъде видяна до 24 ноември.

„Появата на графикатурата е великолепен отскок над вездесъщите и вече отдавна досадни псевдоимпресионисти, псевдоекспресионисти, над прехвалените бебешки драскулки на импулсивистите. Всеки щрих в зрелите графикатури обгражда високо интелигентно пространство, което конструира уж добре разпознаваеми форми, но представени напредничаво и разчетими само от мозъци и съзнание с културни натрупвания. Формите са инженерно изчертани – прецизно шлифован графичен диамант с контур, затварящ точна необходимост, при което мръдване дори с милиметър в една или друга посока би променило съдържанието колосално“, казва критиката.

Иван Газдов е роден в Ямбол през 1945 г. Завършва Националната художествена академия през 1970 г. при проф. Ал. Поплилов. Специализирал е в Gerrit Rietveld Academie, Амстердам, Нидерландия през 1978 г. Професор в Националната художествена академия (НХА). В годините 1999 – 2003 е ректор на НХА. През 2023 година е удостоен с „Доктор хонорис кауза на НХА“ – най-голямото почетно звание на Академията. През 2017 г. открива голяма ретроспективна изложба в седем салона на Националната галерия „Двореца“ в София. През 1996 г. участва по покана в Първия международен салон на плаката в Гран пале, Париж и последвалата изложба в петте континента. Носител е на общо 34 награди за изобразително изкуство, от които 20 национални и 14 международни. Някои от тях са Голямата награда на Съюза на българските художници на името на Александър Жендов, 1989, награда от конкурс в Москва по случай 40-годишнината от победата над фашизма, 1985, специалната награда на името на Хидезо Кондо от конкурса на вестник „Юмиури Шимбун“, Токио, Япония, 1986, държавна награда „Златен век“ – звезда на Министерството на културата, 2015, и др.

През 1978 г. представя първа изложба авторски плакати – идея, утвърдена чрез голямата монография „Авторски плакат“. Автор е над 20 специализирани албума и книги. Негови творби се намират в галерии и колекции по света и у нас – Музей за модерно изкуство, Тояма, Япония, Музей за модерно изкуство „Нойе Замлунг“, Мюнхен, Германия, Музей „Форне“ в Париж и др. 

