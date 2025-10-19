Инвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в бъдещето на българските деца, заяви зам.-министър Петър Младенов при откриването на осветлението на стадион "Христо Ботев" в Габрово

Инвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в бъдещето на българските деца, заяви зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на откриването на осветлението на стадион "Христо Ботев" в Габрово. Той добави, че министерството подкрепя всяка инициатива, която подобрява условията за спорт и активен начин на живот.

"Министерството на младежта и спорта ще продължи да инвестира в спортна инфраструктура, защото наша мисия е не просто да обновяваме спортни обекти, а да създаваме среда, в която младите хора да намерят своята мотивация и път в спорта", допълни Младенов.

Той поздрави Община Габрово и ОФК "Янтра 2019" за реализирането на проекта и за последователните им усилия в развитието на спорта в региона. Той изрази увереност, че модернизацията на стадион "Христо Ботев" ще даде нов старт за развитие на местните клубове и ще привлече още повече млади хора към спорта.

Реновирането на стадиона е финансирано от Министерството на младежта и спорта. Отпуснатите средства през 2022 г. са на обща стойност 249 055,20 лв. Извършени дейности по договора са демонтаж на стари седалки на стадиона, почистване и реновиране на съществуваща метална конструкция на трибуните, доставка и монтаж на стоманени шини за нови седалки, монтаж на нови PVC седалки с облегалки, цвят бели и зелени.

Откриването беше отбелязано и с мач от 12-тия кръг на футболната Втора лига между ОФК "Янтра Габрово" и ФК "Локомотив" Горна Оряховица, завършил наравно 2:2.