Ценното от текста, което трябва да се представи, е духът на епохата, каза Виктор Божинов по повод началото на снимките на филма „Чамкория“

Най-ценното от текста, което трябва да се представи на екран, е духът на епохата, която е тъжно-смешна. Това трябва да залегне в основната интерпретация, каза за БТА Виктор Божинов, режисьорът на филма „Чамкория“, по повод началото на снимките на продукцията.

В един такъв страхотен роман винаги има по повече от една история, времетраенето на един игрален филм дава възможност за представяне на една от тях. Конструирахме една от историите на Бай Славе, която може да се побере в рамките на игрален филм. Придържаме се към историята, но тя е толкова сложна и богата, че просто не можем да вкараме всичко, каза още той.

По думите му такова произведение се пренася в киното трудно, защото историческата епоха е наситена с детайли. Опитваме се в рамките на възможното да реализираме една достоверна епоха и да развълнуваме зрителите чрез съдбата на героите, отбеляза режисьорът.

Искам публиката да разбере това време, в което се развива действието, да се посмее от сърце и може би да пусне някоя сълза накрая, добави той.

Според него това, което е заложено в романа, е много съвременно, защото действието се развива на фона на политически препирни от началото на миналия век. Аз се надявам, че с реализирането на тази история като филм младите поколения ще се запознаят с тези времена, защото имам чувството, че те въобще не се интересуват от това време и от нещата, които са се случили тогава, а от тях може да извадим доста сериозни поуки, посочи Виктор Божинов.

Той добави, че освен че ще бъде привлечена аудитория, която не е чела книгата и ще се запознае с тази увлекателна история, със смешно-тъжната съдба на Бай Славе, младите хора ще могат да научат неща, които са се случвали преди 100 години.

Виктор Божинов отбеляза, че сега започва есенният период от историята, а на 16 април догодина, датата, на която се е случил атентатът в катедралата „Св. Неделя“, ще стартират снимките именно на тази сцена, защото това е ключово събитие за историята.

Той информира, че за филма ще бъдат изградени макети на стара софийска архитектура, която не съществува в момента.

Влизам с голяма надежда да направим добър филм, каза Малин Кръстев, който играе ролята на Бай Славе.

Всяка роля е специфична сама за себе си. Романът е достатъчно категоричен в своята цялост. Нашите зрители познават и романа, и прекрасното представление, което играе Захари Бахаров, каза Малин Кръстев и допълни, че във филма са добавени доста сцени от книгата, които ги няма в театралното представление.

Съдбата на човека, надеждата му да бъде нещо друго, да постигне мечтите си, да постигне целите и как дребните неща преобръщат всичко – това е по-важното, отбеляза актьорът.

Не знам дали Бай Славе успява да помъдрее, но успява да състари по особен начин и да преосмисли едни неща в живота си, каза Малин Кръстев пред БТА.

Бай Славе е всеки един от нас и затова филмът звучи съвременно, посочи той.

Героят, който играя, е човек на действието, не на думите. Посланието му ще бъде закодирано във филма, каза за БТА Христо Петков, който влиза в ролята на джина.

Той добави, че неговият герой е много непредвидим, опасен човек. Не бих го характеризирал нито като добър, нито като лош, но със сигурност е много опасен, анархист. Революцията е в кръвта му, отбеляза Христо Петков.

Винаги, когато се подготвям за подобен тип роли, гледам да отделя нещата, които са сходни между мен и героя, както и нещата, които са различни. Така се гради един герой – като разбереш по какво си приличате и по какво се различавате, каза още актьорът.