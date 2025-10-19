Южна Корея е по-близо до сделка със САЩ за митата, заяви съветникът на президента на азиатската държава

Увеличава се възможността Южна Корея да постигне търговско споразумение със САЩ до срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе в азиатската страна по-късно този месец, заяви пред репортери Ким Йонг-бом, съветник на президента И Дже-мьон, предаде Ройтерс.

Въпреки че двете страни са постигнали конкретен напредък по повечето въпроси, те трябва да изгладят няколко оставащи проблеми, каза Ким Йонг-бом пред репортери, след като се завърна от пътуване до Вашингтон, където се срещна с министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник.

Ким каза, че САЩ разбират какъв ефект биха имали планираните инвестиции от Южна Корея на стойност 350 милиарда долара върху валутния пазар в Сеул и че сделката трябва да бъде "в рамките на поносимото за Южна Корея".

Търговските преговори са в застой от повече от два месеца, като двете страни са разделени по въпроса за осъществяването на инвестиционното намерение на Южна Корея. Заради това, че детайлите все още не са изяснени, САЩ все още не са намалили митата върху автомобилите от 25 на сто, което поставя южнокорейските автомобилопроизводители в неблагоприятна позиция спрямо японските им конкуренти, за които ставката е 15 на сто. Основен въпрос пред изпълнението на планираните инвестиции, е че те могат да разклатят южнокорейския вон. Един от обсъжданите варианти за намаляване на негативните ефекти върху южнокорейската валута, при съпътстващите инвестициите покупки на долари, е суапова линия между двете правителства.