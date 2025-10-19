С тържествена церемония днес в Панагюрище ще бъде връчена поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“

С тържествена церемония днес от 11:00 часа в къща-музей „Марин Дринов“ в Панагюрище ще бъде връчена поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“, учредена от Община Панагюрище и „Асарел-Медет“ АД, съобщиха от общинската администрация.

За носител на стипендията за учебната 2025/2026 година назначената със заповед на кмета комисия е определила Светлина Иванова Илчева – студентка в Университета по приложни науки „Ханзе“ в Нидерландия, специалност „Съвременно визуално изкуство“, уточниха от общината.

Стипендията е учредена през 2009 година от Община Панагюрище и „Асарел-Медет“ АД по повод 170-та годишнина от рождението на проф. Марин Дринов. Размерът ѝ за учебната 2025/2026 година е 5000 лева, разпределени на равни вноски за учебните семестри.

В 11:30 часа в парка, пред бюст-паметника на проф. Марин Дринов, ще се състои поклонение и ще бъдат положени венци и цветя. С тази церемония ще завършат Дриновските празници, организирани от Основно училище „Проф. Марин Дринов“ в Панагюрище по повод 187-та годишнина от рождението на възрожденеца, историк и общественик.