Стипендията "Проф. Марин Дринов", която се връчва в Панагюрище, е знак на доверие и вяра в младите хора, каза тазгодишният й носител Светлина Илчева

Студентската стипендия "Проф. Марин Дринов" не е просто финансова подкрепа. Тя е знак на доверие и вяра в младите хора, които следват своя път в знанието и творчеството, каза тазгодишният й носител Светлина Илчева.
Илчева е студентка в Университета по приложни науки „Ханзе“, специалност „Съвременно визуално изкуство“. Пътят ѝ преминава от класическия стенопис и обучение в Националната художествена гимназия в Пловдив, през Националната художествена академия в София до Академия „Минерва“ в Нидерландия, където завършва образованието си.
От нейно име наградата прие баща ѝ, който прочете благодарственото ѝ писмо. В него Илчева отбелязва, че отличието е вдъхновение и стимул да продължи да се развива и да търси нови посоки в изкуството.
Стипендията е учредена през 2009 година от Община Панагюрище и „Асарел-Медет“ АД по повод 170-та годишнина от рождението на проф. Марин Дринов. Размерът ѝ за учебната 2025/2026 година е 5000 лева, разпределени на равни вноски за двата семестъра.
Отличието бе връчено на тържествена церемония в къща музей „Марин Дринов“ в Панагюрище от директора „Административни и регулаторни дейности“ в дружеството Лушка Паланкалиева.
На церемонията присъства заместник-кметът на Панагюрище Пепа Филина, която отбеляза, че наградата е признание за труда и постиженията на студентите, прославящи града.
По-късно пред бюст-паметника на проф. Марин Дринов в градския парк ученици от едноименното основно училище представиха музикални изпълнения и рецитал, след което бяха положени венци и цветя. С тази церемония завършиха Дриновските празници, посветени на 187-ата годишнина от рождението на възрожденеца, историк и общественик.
