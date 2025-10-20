Подробно търсене

Стипендията "Проф. Марин Дринов", която се връчва в Панагюрище, е знак на доверие и вяра в младите хора, каза тазгодишният й носител Светлина Илчева

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
С тържествена церемония днес в къща музей „Марин Дринов“ в Панагюрище бе връчена стипендията на Светлина Илчева. Снимка: кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова-Иванова
Панагюрище,  
20.10.2025 15:18
 (БТА)

Студентската стипендия "Проф. Марин Дринов" не е просто финансова подкрепа. Тя е знак на доверие и вяра в младите хора, които следват своя път в знанието и творчеството, каза тазгодишният й носител Светлина Илчева.

Илчева е студентка в Университета по приложни науки „Ханзе“, специалност „Съвременно визуално изкуство“. Пътят ѝ преминава от класическия стенопис и обучение в Националната художествена гимназия в Пловдив, през Националната художествена академия в София до Академия „Минерва“ в Нидерландия, където завършва образованието си.

От нейно име наградата прие баща ѝ, който прочете благодарственото ѝ писмо. В него Илчева отбелязва, че отличието е вдъхновение и стимул да продължи да се развива и да търси нови посоки в изкуството.

Стипендията е учредена през 2009 година от Община Панагюрище и „Асарел-Медет“ АД по повод 170-та годишнина от рождението на проф. Марин Дринов. Размерът ѝ за учебната 2025/2026 година е 5000 лева, разпределени на равни вноски за двата семестъра.

Отличието бе връчено на тържествена церемония в къща музей „Марин Дринов“ в Панагюрище от директора „Административни и регулаторни дейности“ в дружеството Лушка Паланкалиева.

На церемонията присъства заместник-кметът на Панагюрище Пепа Филина, която отбеляза, че наградата е признание за труда и постиженията на студентите, прославящи града.

По-късно пред бюст-паметника на проф. Марин Дринов в градския парк ученици от едноименното основно училище представиха музикални изпълнения и рецитал, след което бяха положени венци и цветя. С тази церемония завършиха Дриновските празници, посветени на 187-ата годишнина от рождението на възрожденеца, историк и общественик.

/ТС/

