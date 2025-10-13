Дриновските празници започват от днес в ОУ „Проф. Марин Дринов“ в Панагюрище

Дриновските празници започват от днес в Основно училище „Проф. Марин Дринов“ в Панагюрище, съобщиха от учебното заведение. Седмицата е посветена на 187-ата годишнина от рождението на патрона на училището – възрожденеца, историк и общественик проф. Марин Дринов.

Откриването ще се състои от 11:30 часа в училищния двор, когато ще започне инициативата „Без телефон, а с книга в ръка през междучасията“. Следобед в актовата зала ще се проведе рецитаторски конкурс за учениците от пети до седми клас под надслов „За вярата, за езика, за българския род“.

На 14 октомври, вторник, са предвидени лекоатлетически състезания – крос за учениците от начален етап и щафета „Дринов“ за учениците от пети до седми клас. В STEM центъра ще се проведе съвместна дейност с родителите на първокласниците – „Символи и ритуали на училището – път към общност и принадлежност“.

На 15 октомври, сряда, ще се състои открит урок по родолюбие „Заедно по стъпките на Дринов“ с участието на ученици и родители от четвърти клас. Второкласниците ще поставят началото на инициативата „Как расте дървото на знанието“.

На 16 октомври, четвъртък, първокласниците ще положат своята Дриновска клетва в къщата музей на Марин Дринов.

На 17 октомври, петък, програмата ще продължи с иновативен урок в трети клас „Вълшебното сандъче на Дринов – пътешествие към знанието и доброто“ по проект „Силата на образователната драма за създаване на позитивна учебна среда“. Ще се проведе и интердисциплинарен урок „Природата – нашата спортна зала“ с ученици от седми клас.

Празниците ще завършат на 20 октомври, понеделник, с тържествена церемония по връчване на поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“, учредена от Община Панагюрище и „Асарел-Медет“ АД. Церемонията ще бъде в къщата музей на Марин Дринов, след което ще се проведе празнично шествие и поднасяне на цветя пред паметника на учения в градския парк.