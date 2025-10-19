Литургия за здраве беше отслужена в храма „Св. Йоан Рилски“ в старозагорското село Ракитница

Литургия за здраве беше отслужена в деня, в който честваме паметта на свети Йоан Рилски, в едноименния храм в старозагорското село Ракитница.

Делата на свети Йоан Рилски ни показват, че ако нашите помисли са изтъкани от себелюбие, няма да постигнем успехи. Сам Бог ни указва пътя, по който трябва да поемем, за да достигнем благочестие. „Искаме ли чудо, то ще се сбъдне, ако го пожелаем с цялото си сърце и се помолим искрено“, каза пред миряните отец Роман, който днес отслужи литургията в храм „Свети Йоан Рилски“.

Свещеникът посочи, че в душата на чествания светец „назряло бурно желание да се откъсне от света и да тръгне по пътя на монашеството, където няма нито раздор, нито суета. Там той щял да намери така търсеното спокойствие“. „Със своя пример светецът ни показва пътя към праведността и ни учи, че трудностите на живота могат да се преодолеят чрез пламенна молитва към Бога. А за да се противопоставим на атаките на суетния свят, трябва ежедневно да следваме духовните си стремежи“, добави отецът.

В проповедта си той припомни, че „Рилският чудотворец дълго време живял в дъб, в пещера и в колиба, изградена от клони и листа“. Отец Роман допълни, че хората „не бива да се привързват към мястото, където живеят, а с отворено сърце да търсят Бога. Физическите резултати от нашия труд са тленни и временни“. Той прикани миряните „чрез молитвата да се стремим да бъдем по-праведни хора“.

Днес село Ракитница отбелязва и своя празник. По този повод местното кметство е подготвило празнична програма с участието на Оркестър „Стара Загора“. Всеки жител и гост на селото ще може да опита приготвен по специална рецепта курбан за здраве.