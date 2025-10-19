Цените на застраховките се влияят от щетимостта и фактори от икономическата среда, заяви пред БТА председателят на АБЗ Николай Станчев

Цените на застраховките е възможно да се повишат в следващите месеци при промяна на някои от факторите, които им влияят. Темата коментира в интервю за БТА председателят на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) Николай Станчев.

"На първо място са факторите, свързани с повишаване на щетимостта - например зачестяването на природни бедствия при имущественото, автомобилното и земеделското застраховане, увеличеният брой пътнотранспортни произшествия при автомобилните застраховки или по-високата заболеваемост при здравното застраховане", каза Станчев.

По думите му другата група фактори са свързани с икономическата среда - общата инфлация, нарастващите разходи за персонал.

"По-високите цени на резервни части и ремонтни услуги, например, се отразяват на ценовата динамика при автомобилните застраховки. В здравното застраховане съществено влияние оказва повишението на цените на медицинските услуги. Ако има движение при някой от тези фактори, е възможно това да се отрази върху цените на съответните застраховки", обясни Станчев.

В началото на месеца на тържествена церемония за 17-та поредна година бяха връчени най-престижните годишни награди в застрахователния сектор и пенсионноосигурителния сектор. Председателят на АБЗ посочи, че данните за първото тримесечие показват устойчив ръст при запазване на обичайната структура на пазара. Автомобилното застраховане продължава да държи водещ дял, имуществените застраховки се развиват с умерено темпо, а здравното остава най-динамично - основно под влияние на нарастващите цени на медицинските услуги.

Общият обем на брутните записани премии по общо застраховане надхвърля 1,5 млрд. лв., което е около 24 на сто повече спрямо същия период на 2024 г.

Той отбеляза обаче, че под 10 процента от сградите в България са застраховани, най-вероятно и под 10 процента от обработваемите площи в земеделието.

Николай Станчев коментира и темата за застраховките при тротинетките, като посочи, че тя е сложна и изброи сред причините за това липсата на регламентиран процес по регистрация за тях.

Следва пълният текст на интервюто:

Какви тенденции може да откроите в застрахователния сектор тази година?

- Данните за първото тримесечие показват устойчив ръст при запазване на обичайната структура на пазара. Автомобилното застраховане продължава да държи водещ дял, имуществените застраховки се развиват с умерено темпо, а здравното остава най-динамично - основно под влияние на нарастващите цени на медицинските услуги.

Общият обем на брутните записани премии по общо застраховане надхвърля 1,5 млрд. лв., което е около 24 на сто повече спрямо същия период на 2024 г. Част от този ръст идва от застраховки, които български компании сключват в други държави от ЕС по линия на свободата на предоставяне на услуги - основно по "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Автомобилното застраховане остава основен двигател на пазара. Премиите по "Каско" нарастват с около 16 на сто, запазвайки стабилен двуцифрен темп. Имуществените застраховки отбелязват ръст от 9 на сто. По-осезаемо оживление се наблюдава при земеделското застраховане. Новата схема за съфинансиране на премиите, която покрива 70 на сто от стойността на застраховката, доведе до ръст на интереса от страна на земеделските производители и може да се определи като успешен пример за ефективен публичен стимул. В същото време продължава тенденцията към по-чести природни бедствия - най-вече градушки и проливни дъждове, които вероятно ще окажат влияние върху размера на щетите през годината.

В животозастраховането също има стабилен ръст - около 11 на сто на годишна база, като премиите достигат 210 млн. лв. Въпреки това, проникването по тази линия остава сравнително ниско.

Здравното застраховане продължава да се развива най-динамично - с ръст от 21 на сто и записани премии в размер на 115 млн. лв. към март 2025 г. Значителна част от този растеж се обяснява с повишените цени на медицинските услуги.

Какви са ползите от въвеждането на еврото за сектора и какви са предизвикателствата в процеса по приемането на новата валута?

- Редица са положителните ефекти както за застрахователния сектор, така и за потребителите и икономиката като цяло. За компаниите това означава по-стабилна и прогнозируема финансова среда, което е особено важно при животозастраховането поради дългосрочния му характер. С преминаването към единната валута отпада допълнителният валутен риск при активи, деноминирани в евро - например облигации, което води до освобождаване на капитал и повишаване на платежоспособността на застрахователите. Освен това ще се намалят разходите, свързани с превалутиране и обмен, а финансовите потоци между българските и европейските участници ще станат по-лесни и прозрачни.

Що се отнася до предизвикателствата за застрахователните компании, те бяха свързани основно с адаптирането на системите и процесите към новата валута - промени, които изискваха сериозен технологичен и организационен ресурс. Този процес стартира преди няколко години и към момента секторът е напълно подготвен за плавен преход и нормално обслужване на клиентите след въвеждането на еврото.

Какво наблюдавате и каква е ситуацията по отношение на тротинетките, които отскоро са със задължителна "Гражданска отговорност"?

- Ситуацията с тротинетките е сложна поради няколко причини. На първо място слагам това, че все още няма регламентиран процес по регистрация на тротинетките, което е предпоставка за сключването на този вид застраховка. На второ място, законодателят е определил, че застраховката трябва да се сключи по същите правила и при същите изисквания като застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Не е отчетено, обаче, че част от тези изисквания не са съотносими към тротинетките - напр. стикера и зелената карта, които според нас не са необходими за целите на застраховката на тротинетките. Смятаме също така, че е необходимо да се регламентира по-детайлно и как ще се извършва контрол върху това дали тротинетките имат сключена застраховка.

По всички тези въпроси сме в комуникация с отговорните институции и Комисията за финансов надзор, като след проведените разговори считаме, че ще се намерят възможно най-оптималните решения.

Как оценявате застрахователното покритие в страната по застраховките, които не са задължителни?

- Под 10 процента от сградите в България са застраховани, най-вероятно и под 10 процента от обработваемите площи в земеделието. Това създава значителни дефицити не само за домакинствата и бизнеса, но и за цялата икономика, включително в управлението на публичните финанси. Когато щетите не са застраховани, те се поемат или пряко от засегнатите хора и предприятия, или от държавата, което е неефективно и финансово тежко решение.

Това е сложна тема, която не може да бъде решена лесно. За да постигнем успехи по нея, е необходимо да работим заедно - застрахователите с правителството, регулаторите, други браншови съсловия в земеделието, здравеопазването, с работодателски организации.

Има ли предпоставки и икономически фактори, които да доведат до повишаване на цените на застраховките в близките месеци, евентуално на кои?

- Цените на застраховките се влияят от няколко основни групи фактори. На първо място са факторите, свързани с повишаване на щетимостта - например зачестяването на природни бедствия при имущественото, автомобилното и земеделското застраховане, увеличеният брой пътнотранспортни произшествия при автомобилните застраховки или по-високата заболеваемост при здравното застраховане. Другата група фактори са свързани с икономическата среда - общата инфлация, нарастващите разходи за персонал. По-високите цени на резервни части и ремонтни услуги, например, се отразяват на ценовата динамика при автомобилните застраховки. В здравното застраховане съществено влияние оказва повишението на цените на медицинските услуги. Ако има движение при някой от тези фактори, е възможно това да се отрази върху цените на съответните застраховки.