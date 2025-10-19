Подробно търсене

Добри са условията за туризъм днес, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Асен Бояджиев
Добри са условията за туризъм днес, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Добри са условията за туризъм днес, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
София ,  
19.10.2025 09:54
 (БТА)

Добри са условията за туризъм днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

По високите части все още има малко сняг. Духа лек вятър и е мъгливо по върховете, но въпреки това условията са добри. Очакваме денят да е слънчев, казаха от ПСС. Температурите варират между 5 и минус 4 градуса.

Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:50 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация