Добри са условията за туризъм днес, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Добри са условията за туризъм днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
По високите части все още има малко сняг. Духа лек вятър и е мъгливо по върховете, но въпреки това условията са добри. Очакваме денят да е слънчев, казаха от ПСС. Температурите варират между 5 и минус 4 градуса.
Няма регистрирани инциденти през изминалото денонощие.
/АБ/
