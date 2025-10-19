Подробно търсене

Австрия подкрепя пакета от санкции срещу Русия

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Австрия подкрепя пакета от санкции срещу Русия
Австрия подкрепя пакета от санкции срещу Русия
Виена,  
19.10.2025 10:20
 (БТА)
Министерството на външните работи на Австрия потвърждава одобрението на 19-ия пакет от санкции на утрешната среща на външните министри в Люксембург, съобщи Австрийското радио и телевизия. 

Миналата седмица Австрия поиска изключение от санкциите за "Райфайзен банк интернешънъл" /РБИ/. Това искане обаче не беше подкрепено от нито една от другите страни от ЕС. Причината за това е искането на РБИ да бъдат освободени замразените по силата на санкциите акции на австрийския строителен концерн "Щрабаг" на стойност около два милиарда евро, които в момента са собственост на руската компания "Расперия," за да могат да бъдат прехвърлени на "Райфайзен". 

Според ежедневника „Стандард“ австрийската инициатива за"Райфайзен" в Брюксел се е провалила окончателно. В информацията се казва, че на последната решаваща среща на постоянните представители на държавите-членки преди заседанието на Съвета не е било постигнато съгласие по инициативата на Виена. 

„Независимо от това, Австрия ще продължи да се застъпва и в бъдеще за предотвратяване на двойното обогатяване на руските олигарси“, се казва в съобщение на Министерството на външните работи. 

/ВТ/

Към 11:54 на 19.10.2025 Новините от днес

