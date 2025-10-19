Шофьор на 33 години загина при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец

Шофьор на 33 години е загинал при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 2:00 часа. По първоначална информация е катастрофирал самостоятелно лек автомобил "Ауди", управляван от 33-годишен мъж, който е загинал на място. В Районно управление – Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Преди дни мъж на 52 г. загина при катастрофа с автомобила си в село Черна гора, община Братя Даскалови.