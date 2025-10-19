Подробно търсене

Шофьор на 33 години загина при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Шофьор на 33 години загина при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец
Шофьор на 33 години загина при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец
Снимка: БТА (архив)
Раднево,  
19.10.2025 10:24
 (БТА)

Шофьор на 33 години е загинал при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 2:00 часа. По първоначална информация е катастрофирал самостоятелно лек автомобил "Ауди", управляван от 33-годишен мъж, който е загинал на място. В Районно управление – Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Преди дни мъж на 52 г. загина при катастрофа с автомобила си в село Черна гора, община Братя Даскалови. 

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:52 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация