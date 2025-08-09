Подробно търсене

Националният селекционер Росен Барчовски: "Докато има шанс, ще се борим"

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков (архив)
Самоков,  
09.08.2025 20:22
Старши треньорът на националния отбор по баскетбол за мъже на България Росен Барчовски призна след загубата от Нидерландия със 70:81 в Самоков във втората среща от предварителните квалификации за Световното първенство, че се е видяла разлика в класите.

"Има разлика в класите, не е голяма, но е достатъчна, за да ни водят цял мач и да контролират резултата. Това е най-общо, което мога да кажа. Без център не може да се играе. Не казвам, че не играят с желание, но приносът е много малък. Има някои моменти, които трябва да се споменат - пропуснахме 13 фаула, а в такива мачове всяка точка е важна. Също борбата в нападение. Да, желание имаше. Загубихме играч, вероятно и до края на квалификациите, на който разчитахме изключително - Брандън Йънг получи разтежение на бедрото. Наложи се освен Косьо Тошков, който е типичен плеймейкър, да ползваме Сашо Стоилов, Боби Младенов. Трябва да отбележа чудесното включване и на Стоименов, и на Иван Алипиев. Съжалявам, че Иван не игра в Австрия, но сега не мога да върна времето назад", коментира Барчовски.

"Обобщено в спорта това се казва класа. Това е реалността. Аз стоя зад тези две загуби, но не съм се предал понеже все още има шанс. При нас винаги е така. Ще играем и в следващите мачове за победа. Докато има шанс, ще се борим", добави пред bTV Action националният селекционер.

