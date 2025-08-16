site.bta"Арена Ботевград" е готова за мача между националните отбори по баскетбол на България и Австрия
"Арена Ботевград" е готова за баскетболния двубой между националните отбори на България и Австрия от предквалификациите за Световното първенство през 2027 година. Срещата предстои от 18:00 часа.
"Залата очаква фенове от цялата страна, за да я напълним и с мощна подкрепа от трибуните да постигнем поредна знаменателна победа в сърцето на Ботевград", похвалиха се домакините чрез уебсайта на БК Балкан.
Онлайн продажбата на билети е активна. Касите в "Арена Ботевград" също вече работят.
"Не пропускайте шанса да бъдете част от това незабравимо спортно преживяване", добавиха домакините от Ботевград.
Цени на пропуските:
• Възрастни – 20 лв.
• Деца от 13 до 18 години – 10 лв. (50% отстъпка)
• Деца до 12 години – вход свободен (без право на седящо място)
Работно време на касите на “Арена Ботевград”:
16 август (събота):
От 14:00 ч. – до началото на мача
/КМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина