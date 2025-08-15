Баскетболистът Георги Герганов: "Участието ми в националния отбор e сбъдната мечта"

Баскетболистът Георги Герганов попадна сред повиканите от селекционера на националния отбор на България Росен Барчовски за оставащите мачове от предквалификациите за Световното първенство през 2027 година. Гардът и съотборниците му ще приемат утре (16 август) тима на Австрия от 18:00 часа в "Арена Ботевград".

"Чувствам се страхотно. В отбора има настроение и се надявам утре да го пренесем на терена", заяви Герганов пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

Той и Христо Бъчков са пред дебют с екипа на представителния тим на страната при мъжете.

- Какво значи за теб да си част от мъжкия държавен тим, след като си минал през всички национални селекции при подрастващите?

- Участието ми в националния отбор е една сбъдната мечта.

- Ти си сред дебютантите в отбора това лято. Смяташ ли, че фактът, че играете в Ботевград ще ви даде още повече сили?

- През последното десетилетие Ботевград се превърна в дом за националния отбор. Смятам, че всички момчета се чувстват в свои води.

- Какво трябва да направи България, за да победи Австрия?

- Трябва да играем здраво в защита, отборно в нападение и да не спираме да вярваме в победата.

- Какво би казал на феновете, за да дойдат и да ви подкрепят?

- Бих им казал, че спортът е за феновете и ние ще направим всичко възможно да ги заредим с положителни емоции.