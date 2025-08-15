Подробно търсене

Баскетболистът Георги Герганов: "Участието ми в националния отбор e сбъдната мечта"

Кремена Младенова
Баскетболистът Георги Герганов: "Участието ми в националния отбор e сбъдната мечта"
Баскетболистът Георги Герганов: "Участието ми в националния отбор e сбъдната мечта"
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Ботевград,  
15.08.2025 21:28
 (БТА)

Баскетболистът Георги Герганов попадна сред повиканите от селекционера на националния отбор на България Росен Барчовски за оставащите мачове от предквалификациите за Световното първенство през 2027 година. Гардът и съотборниците му ще приемат утре (16 август) тима на Австрия от 18:00 часа в "Арена Ботевград".

"Чувствам се страхотно. В отбора има настроение и се надявам утре да го пренесем на терена", заяви Герганов пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

Той и Христо Бъчков са пред дебют с екипа на представителния тим на страната при мъжете.

- Какво значи за теб да си част от мъжкия държавен тим, след като си минал през всички национални селекции при подрастващите?

- Участието ми в националния отбор е една сбъдната мечта.

- Ти си сред дебютантите в отбора това лято. Смяташ ли, че фактът, че играете в Ботевград ще ви даде още повече сили?

- През последното десетилетие Ботевград се превърна в дом за националния отбор. Смятам, че всички момчета се чувстват в свои води.

- Какво трябва да направи България, за да победи Австрия?

- Трябва да играем здраво в защита, отборно в нападение и да не спираме да вярваме в победата.

- Какво би казал на феновете, за да дойдат и да ви подкрепят?

- Бих им казал, че спортът е за феновете и ние ще направим всичко възможно да ги заредим с положителни емоции.

/КМ/

Свързани новини

15.08.2025 15:53

Селекционерът Росен Барчовски избра 12-те баскетболисти за мача с Австрия, Стоименов отпадна

Селекционерът Росен Барчовски избра окончателния състав за третия мач на мъжкия национален отбор по баскетбол на България в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година
04.08.2025 19:38

Обявиха състава на баскетболните национали за гостуването на Австрия, Александър Везенков пропуска мача

Селекционерът Росен Барчовски определи състава на българския национален отбор по баскетбол за мъже за първия мач от предварителните квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 година. Българите ще гостуват на Австрия на старта на
31.07.2025 13:20

Александър Везенков остава под въпрос за срещите с Австрия и Нидерландия, Росен Барчовски повика двама нови в националния отбор по баскетбол

Александър Везенков остава под въпрос до последно за мачовете на националния отбор на България за мъже срещу Австрия и Нидерландия от предварителните световни квалификации. Това съобщиха от Българската федерация по баскетбол

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:49 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация