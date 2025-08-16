Старши треньорът на националния отбор на България по баскетбол за мъже Росен Барчовски заяви, че победата над Австрия е най-ценният подарък, който си е пожелал за днешния си рожден ден.

"Да, категорично, това е най-хубавият ми подарък. Признавам, че си го поисках. Получил съм стотици пожелания за всичко, което един човек си мечтае, но аз им казах, че не искам нищо на света, освен да направите хубава игра, да зарадвате хората, да се биете и да спечелим. И те го направиха", коментира Барчовски в "Арена Ботевград".

Националите се наложиха над австрийците с 87:78 в третия си двубой от предквалификациите за следващото Световно първенство.

Барчовски разкри, че България трябва да гони победа със 7 или повече точки при гостуването на Нидерландия в сряда в последния си двубой от група F.

"За да се класираме, трябва да бием със 7 плюс. Не звучи нереално, да. Днес можеше да станат и 15 разлика, но днес мачът беше страшна битка. Цял беше много тежко. Имахме най-вече отдолу под коша при борбата", добави Росен Барчовски.

"На първо време ще мислим за сряда. Може 10, 20 процента шанс да имаме, но ние ще го използваме. Обещавам, че ще се бием и в Нидерландия. Хубавото е, че ще момчетата ще влязат със самочувствие. В това съм сигурен. Имаха нужда. Това е млад отбор - има енергия, има желание, има и грешки, както видяхте, но самочувствието важно и затова победата днес е важна от тази гледна точка", каза още националният селекционер.

Попитан дали има шанс голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков да играе в Нидерландия, Барчовски отговори: "Това е моята мечта - нещо да се случи утре или вдругиден. Зависи от него. Ако пожелае, е добре дошъл. По повод Александър Стоименов мога да кажа, че се оправя добре. Обаче остават буквално три дни. Ще знаем може би в понеделник или вторник. Има шанс, не е изключено".