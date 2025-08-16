Подробно търсене

Баскетболистът Константин Костадинов: "Беше много тежко срещу Австрия, сега имаме още шансове"

Спец. кор. на БТА Кремена Младенова
Баскетболистът Константин Костадинов: "Беше много тежко срещу Австрия, сега имаме още шансове"
Баскетболистът Константин Костадинов: "Беше много тежко срещу Австрия, сега имаме още шансове"
На снимката: Константин Костадинов. Снимка: Милена Стойкова/БТА (ВЯ)
Ботевград,  
16.08.2025 22:22
 (БТА)

Националът Константин Костадинов заяви след успеха на представителния отбор по баскетбол на България над Австрия с 87:78 в третия мач от предварителните квалификации за следващото Световно първенство, че победата е била изключително трудна.

"Много трудна победа. Беше много тежко. Водехме, а след това започнаха да намаляват разликата. Мачът беше с много емоции. Мисля, че показахме, че играем най-добре, когато сме опрени до стената. Това беше последният ни влак, за да се класираме, а сега имаме още един мач, в който трябва да бием", заяви Костадинов в "Арена Ботевград".

"Имаме още шансове да бием Нидерландия и да се класираме напред. Те са много физически отбор. Много бягат, пазят в защита. Тяхната транзиция е много добра, а и сме гости, но има шанс. Никога не е нереални. Все пак бихме Германия", продължи националът.

"Мисля, че публиката е шестият ни играч. Много ни помагат, много викат в специалните моменти. Много ни вдигат, това е единственото, което мога да кажа", добави Костадинов.

"Трябва да играем като днес, да играем като отбор, да си подаваме топката, да пазим в защита още повече. Трябва да дадем 100 процента от себе си. Постепенно събрах повече сили, успях да се сбора със 100-милионния им състезател Пьолтл и ги победихме. Може би за разлика от 13 точки не ни достигна това, което беше още в началото, когато поведохме с 10 точки. Те вдигнаха интензитета, откраднаха няколко топки и се върнаха в мача. Всичко е в главата", каза още Константин Костадинов.

"Какво ме мотивира? Ами двата първи мача, които направих срещу Австрия и Нидерландия. Не бях даже и на 50 процента от това, което мога. Според мен даже и днес не бях на 100 процента от това, което бих могъл да дам и очаквам в следващия двубой в Нидерландия да бъда вече на 200 процента. Да помогна на отбора да победим и да се класираме", коментира Костадинов.

Попитан за критиките след двете загуби в предишните срещи, националът отговори: "Според мен критики винаги ще има. Критики, хейтъри, хора, които просто говорят лошо за нас. Дали ще четеш коментарите или не, просто не трябва да им обръщаш внимание. Има хора, които ги четат и това ги мотивира".

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

16.08.2025 22:05

Баскетболният национал Борислав Младенов след успеха над Австрия: "Раздадохме се и публиката ни помогна"

Най-резултатният български баскетболист при победата на националния отбор за мъже над Австрия с 87:78 в "Арена Ботевград" в третия си мач от предварителните квалификации за следващото Световно първенство - Борислав
16.08.2025 19:59

Националният тим на България по баскетбол за мъже победи Австрия и запази шансове за следващия етап на световните квалификации

Националният отбор на България по баскетбол за мъже победи Австрия с 87:78 (23:17, 15:20, 24:22, 25:19) като домакин в "Арена Ботевград" в третия си мач от група F и записа първи успех в предварителните квалификации за Световното първенство в Катар
16.08.2025 15:11

Само победа над Австрия запазва шансовете на българския национален тим по баскетбол за следващата фаза на световните квалификации

Само победа над Австрия ще запази шансовете на българския национален тим по баскетбол за следващата фаза на световните квалификации

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:51 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация