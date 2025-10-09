Подробно търсене

Баскетболистът Константин Костадинов и Тенерифе стартираха с успех в Шампионската лига на ФИБА

Кремена Младенова
Баскетболистът Константин Костадинов и Тенерифе стартираха с успех в Шампионската лига на ФИБА
Баскетболистът Константин Костадинов и Тенерифе стартираха с успех в Шампионската лига на ФИБА
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Трапани,  
09.10.2025 08:38
 (БТА)

Националът Константин Костадинов и неговият испански отбор Тенерифе записаха победа като гости на италианския Трапани с 84:78 в двубой от първия кръг в група D на баскетболната Шампионска лига на ФИБА.

Така Тенерифе оглави временното класиране в групата, а в следващата си среща от турнира ще приеме израелския Бней Херцлия на 14 октомври. Преди това Костадинов и съотборниците му ще гостуват на Морабанк Андора в елитното испанско първенство на 11 октомври.

Срещу тима на Трапани Константин Костадинов остана на терена малко повече от четири минути, като успя да запише 2 точки.

Най-резултатен от съотборниците на българина беше Арън Дорнекамп с 13 точки, 3 борби и 2 асистенции.

Домакините се доближиха на 5 точки от Тенерифе в последната четвърт, но испанският отбор не допусна обрат в края.

 

 

 

/КМ/

Свързани новини

20.08.2025 22:29

Националният тим на България по баскетбол за мъже загуби от Нидерландия и отпадна от квалификациите за Световното първенство

Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред Нидерландия със 70:97 (29:25, 12:26, 14:16, 15:30) като гост в Алмере в четвъртия си и последен мач от група F на предварителните квалификации за следващото Световно първенство в Катар
16.08.2025 22:22

Баскетболистът Константин Костадинов: "Беше много тежко срещу Австрия, сега имаме още шансове"

Националът Константин Костадинов заяви след успеха на представителния отбор по баскетбол на България над Австрия с 87:78 в третия мач от предварителните квалификации за следващото Световно първенство, че победата е била изключително трудна
13.06.2025 14:00

Тенерифе на баскетболния национал Константин Костадинов с нова загуба в Испания

Отборът на Тенерифе, чийто екип носи българският национал Константин Костадинов, загуби от Валенсия със 74:105 (10:23, 25:32, 22:20, 17:30) като гост във втория мач полуфиналните плейофи в испанското баскетболно първенство

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:00 на 09.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация