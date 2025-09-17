Подробно търсене

Кремена Младенова
Баскетболният национал Иван Алипиев се присъедини към предсезонната подготовка на италианския Ваноли Кремона
снимка: Христо Касабов/БТА (ЕВ)
Кремона,  
17.09.2025 13:32
 (БТА)

Баскетболният национал Иван Алипиев напусна подготовката на италианския Дертона и започна тренировки с друг италиански отбор Ваноли Кремона.

От клуба обявиха официално, че Алипиев се присъединява към състава за оставащата част от предсезонния период

Българинът вече остави своя отпечатък в италианския баскетбол, той като игра два сезона за тима на Латина, преди да премине в белгийския Антверп Джайънтс.

"Добре дошъл в семейството на Ваноли, Иван", написаха от Ваноли Кремона в официалната си уебстраница.

Алипиев започна миналия сезон в Антверп Джайънтс и го завърши в румънския Стяуа.

/КМ/

