Баскетболният национал Иван Алипиев се присъедини към предсезонната подготовка на италианския Ваноли Кремона

Баскетболният национал Иван Алипиев напусна подготовката на италианския Дертона и започна тренировки с друг италиански отбор Ваноли Кремона.

От клуба обявиха официално, че Алипиев се присъединява към състава за оставащата част от предсезонния период

Българинът вече остави своя отпечатък в италианския баскетбол, той като игра два сезона за тима на Латина, преди да премине в белгийския Антверп Джайънтс.

"Добре дошъл в семейството на Ваноли, Иван", написаха от Ваноли Кремона в официалната си уебстраница.

Алипиев започна миналия сезон в Антверп Джайънтс и го завърши в румънския Стяуа.