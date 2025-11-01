Над сто участници се включват в „Нощ на игрите“ във Враца

Над сто участници вече са заявили своите места в различните турнири, които се провеждат в „Нощ на игрите“, каза за БТА младежкият работник Никола Живков от Младежки център – Враца, които са основни организатори. Той добави, че освен традиционните турнири на игрите „На Вуте да му е зле“ и „Dixit“, в събитието е предвидена и сесия на легендарната игра „Дракони и подземия“.

В тазгодишното издание е предвидена и размяна на настолни игри „Игра за Игра“, която участниците ще могат да донесат своя игра и да вземат такава. Ще бъде разиграна томбола, в която участниците ще могат да спечелят модели на фигури от световни настолни игри, отпечатани на 3D принтер.

Гости на събитието са Сдружение "Книгини", които ще представят филма във виртуална реалност „Дестинация Враца – величие и красота в 360°“ и VR игри. С тях си партнирахме преди няколко месеца на събитие и виртуалните игри и филмът предизвикаха голям интерес, затова са наши партньори и в „Нощ на игрите, каза Живков.

В 16:00 часа ще има интерактивно предизвикателство с „Климатична фреска“, в което участниците изследват последиците от човешките действия върху природата и откриват как всеки от нас може да бъде част от решението, а не от проблема, добави младежкият работник.

Събитието започва от 13:00 часа в Младежки център – Враца и ще продължи до 23:00 часа.

БТА припомня, че това е четвъртото издание на „Нощ на игрите“.