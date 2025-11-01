Архангеловата задушница напомня, че у Бога няма мъртви, каза енорийският свещеник от Брезник отец Михаил Станкович

Православната църква отбелязва Архангелова задушница - ден за почит към паметта на починалите и вечна признателност към загиналите в редовете на Българската армия.

Архангеловата задушница, която предшества празника на св. Архангел Михаил, се основава на учението за възкресението на мъртвите. Традицията на задушниците се спазва през цялата година като време за молитва и спомени за починалите.

За символиката на този ден разказа пред БТА енорийският свещеник от Брезник, отец Михаил Станкович. Той обясни, че църквата е определила три специални съботни дни, наречени задушници, когато вярващите се молят усърдно за душите на починалите.

„У Бога няма мъртви, защото Той е Бог на живите - както казва: „Аз съм Бог на Авраам, Исаак и Яков“. Когато се молим за нашите починали, общуваме с тържествуващата Църква. По този начин душите на близките ни пребивават в лоното на Авраам, Исаак и Яков, и чрез молитвата им се отдава почит и упокой“, обясни отецът.

Той уточни, че църквата познава три основни задушници - Архангелова (позната още като Мъжка), Черешова (преди празника Петдесетница) и Месопустна (преди Великия пост). В тези дни се извършват панихиди, заупокойни литургии и други обреди, чрез които вярващите се свързват с починалите.

Свещеникът обясни, че за Задушница църквата препоръчва освещаване на варено жито, хляб, вино и вода. Хлябът символизира тялото на Христос, житото - възкресението, а виното и водата - кръвта на Господ при разпъването Му на кръста, както и измиването на греховете, каза Станкович.

В тази връзка той препоръча храната да се приготвя за упокой на душите и да се раздава като милостиня от тяхно име. По думите му тя не бива да се оставя на гробовете, тъй като те са свято място, което трябва да се пази чисто.

„Разхищаването на храната е грях, затова тя се раздава на нуждаещите се. Нашите починали се нуждаят от молитва, запалена свещ, прекадяване на гроба, украсяване и почистване, както и осветяване с вино и вода“, допълни духовникът.