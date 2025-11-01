Молебен за здраве, тържествено шествие и историческа възстановка „Освобождението на Тетевен” са част от проявите за празника на града.

„Да празнуваме именно на 1 ноември, е израз на уважение към нашето минало и към всички, които са градили града ни – с мисъл, със знание и със смелост. Това е ден, в който си припомняме, че свободата и духовността вървят ръка за ръка, както и че духът на Тетевен продължава да вдъхновява и днес”, каза за БТА кметът на Общината д-р Мадлена Бояджиева.

По думите ѝ празникът на Тетевен винаги е очакван с вълнение, защото съчетава уважението към историята и почитта към духовността.

„На този светъл ден искам да пожелая на всички тетевенци здраве, вяра и сили да продължаваме заедно да градим нашия красив град. Нека духът на Тетевен – онзи жив пламък на родолюбие, доброта и единство – никога не угасва. Пожелавам на всички да пазим традициите, да се гордеем с историята си и да бъдем будители в делата си всеки ден – с добро, с отговорност и с любов към родния край”, призова д-р Бояджиева.

Празничният 1 ноември ще започне в църквата „Св. Всех Святих" с молебен за здраве, след което тържествено шествие ще се отправи до централния площад „Сава Младенов“. Там кметът ще поздрави присъстващите и ще издигане знамето на града. Етрополската духова музика ще зарадва всички присъстващи с музикалните си изпълнения, а малко по-късно в заседателната зала на Общината ще се състои тържествена сесия на Общинския съвет. Със званието "Почетен гражданин на Тетевен” ще бъде удостоен д-р Михаил Николовски, управител на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Ангел Пешев”.

Близо 100 членове на Национално дружество „Традиция” ще се включат в историческата възстановка „Освобождението на Тетевен”.