Ямбол отбелязва Деня на народните будители с тържествена церемония, шествие и поднасяне на венци и цветя

Ямбол отбелязва Деня на народните будители – 1 ноември, с тържествена церемония, шествие и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на ямболските учители – народни будители. Очаква се по традиция в честването на празника да се включат всички училища, детски градини и културни институти в града, съобщиха от Общината.

Градският духов оркестър ще даде начало на церемонията на централния площад в 10:15 часа, пред барелефа на Ради Колесов на фасадата на най-старото ямболско читалище "Съгласие -1862", чийто основател е възрожденецът. С изпълнения ще се включат също Хорова школа "Проф. Георги Димитров" и Драматичен театър "Невена Коканова". След празничното слово на кмета Валентин Ревански ще бъде отслужен благодарствен молебен и поднесени венци и цветя.

Празнично шествие ще потегли от площада до Паметника на ямболските учители – народни будители в стария квартал "Каргон", където също ще бъдат поднесени венци и цветя. Бронзовият монумент беше издигнат през 2023 г., припомня БТА. Негов автор е скулпторът Петко Йорданов. Композицията изобразява две фигури – възрожденският учител Ради Колесов и момиче с буквар в ръка.

По повод Деня на народните будители близо 100 ямболски деца и техните преподаватели бяха отличени с наградите "Млади таланти" от Общината. Посветен на празника е и организираният от Регионалния исторически музей ученически конкурс под надслов "Будителите на Ямбол", чиито призьори ще бъдат обявени на 5 ноември. Част от празничните прояви са и 20-ите Литературни дни "Ямбол чете".