24 състезатели ще представят България на Световното първенство по скокове на батут за всички възрасти в Испания

24 състезатели ще представят България на Световното първенство по скокове на батут за всички възрасти, което ще се проведе в испанския град Памплона следващата седмица.

"При мъже и жени ще разчитаме само на по един състезател, тъй като останалите, които се включваха в Световните купи в тази възраст, имат право да се състезават в първата възрастова група преди мъже и жени. Заедно с националните треньори и ръководството решихме те да участват именно там. При мъже и жени родните представители ще бъдат Мариян Михалев и Христина Пенева. Във възрастта преди тази при момичетата ще се състезава Марияна Узунова, която от тази година стартира успешно в Световните купи при жените, а при момчетата ще разчитаме на Калоян Петров и Мартин Димитров", заяви генералният секретар на федерацията Мариела Стойчева.

Тя уточни, че по решение на ръководството Христина Пенева и Калоян Петров няма да участват в дисциплината смесени синхрони, въпреки че тази година донесоха на България първата в историята Световна купа в този формат.

"Фокусът ни е върху индивидуалната олимпийска дисциплина, а и престоят на Калоян щеше да бъде прекалено дълъг, което крие риск и можеше да се отрази на представянето му", допълни Стойчева.

При подрастващите България ще бъде представена от 22 спортисти.

"Надявам се отново да постигнат добри резултати. Подготвени са. Международният турнир във Варна в края на септември беше отлично контролно състезание. В момента са на централизирана подготовка в Габрово и оттам заминават директно за световното първенство", обясни още тя.

Стойчева е и член на Техническия комитет по скокове на батут към Международната федерация по гимнастика. По думите й конкуренцията ще бъде изключително силна.

"Руските състезатели се завръщат много подготвени. Самият факт, че състезанието ще започва в 9:00 сутринта и ще продължава до 22:00, говори за броя участници. Ще бъде много тежко. Силите са изравнени и една малка грешка може да извади състезател от полуфиналите, финалите или битката за медалите. Ще победи този, който издържи", завърши тя.