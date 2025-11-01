Психолози и уролози ще преглеждат безплатно в рамките на кампанията Movember Bulgaria, посветена на мъжкото здраве. Това съобщиха от Фондация “Утре”, организатори на кампанията.

Инициативата се организира за трета година, като сега към нея се присъединяват психолози. Целта на кампанията е да насърчи мъжете да се грижат активно за себе си, посещавайки редовно профилактични прегледи.

Психолозите ще консултират безплатно мъже, засегнати от онкологично заболяване или страдащи от депресия или сериозен психологичен проблем, както и техните близки.

Консултациите с психолозите и уролозите ще бъдат в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Шумен и Враца. Графикът на прегледите и консултациите, организирани в рамките на Movember Bulgaria 2025, е публикуван на сайта на Фондация “Утре”, където всеки може да запише час.

Преди дни възможност за безплатни прегледи по повод международната инициатива MOVEMBER и Световния месец за борба с рака на простатата обявиха и от Клиниката по урология и андрология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Прегледите ще бъдат за карцином на простатната жлеза и ще се извършват от 3 ноември до края на месеца. Задължително е предварителното записване на тел. 02 9432 224 (между 10:00 и 12:00 ч. всеки работен ден).

През ноември с различни инициативи се отбелязва месецът на мъжкото здраве. Инициативата MOVEMBER се заражда в Австралия.