В Бюрото по труда в Шумен са обявени свободни работни места за учители, шофьори, лекари, фелдшер, лаборант, рехабилитатор и гл. счетоводител

В Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) в Шумен са обявени свободни работни места за учители, шофьори, лекари, фелдшер, лаборант, рехабилитатор и гл. счетоводител, каза за БТА Камелия Дамянова, главен експерт "Посреднически услуги" в ДБТ – Шумен.

В Шумен са обявени 28 свободни работни места за шофьори на тежкотоварни автомобили. От тях 26 са за шофьори на тежкотоварен автомобил за международни превози. Кандидатите следва да разполагат със средно образование, да са професионални шофьори и да имат шофьорска книжка категория C+Е, обясни Дамянова.

Обявени са свободни работни места за един учител по български език и литература и за един учител по математика. Изискванията към тях са да имат висше образование по съответната специалност и правоспособност, уточни Камелия Дамянова.

В ДБТ - Шумен е обявена една позиция за главен счетоводител, с изискване за висше образование по счетоводство, каза също главният експерт в ДБТ - Шумен и допълни, че се търсят един лаборант (с висше или средно образование и специалност "Химия"), фелдшер (с висше образование и специалност "Медицина") и четирима лекари, също с висше образование специалност "Медицина".

Обявено е едно свободно работно място за рехабилитатор - кинезитерапевт. Изискването за заемане на длъжността е кандидатът да има висше образование със специалност "Рехабилитация" или "Кинезитерапия".

Обявени са свободни работни места за един кранист (със средно образование и съответен документ за правоспособност), един електромонтьор със средно електротехническо образование, един шлайфист със средно образование по машиностроене.

Във филиалите на ДБТ - Шумен в Хитрино и Венец няма обявени свободни работни места за специалисти с висше образование. На пазара на труда през есента и зимата намаляват свободните работни места, каза Дамянова. По думите ѝ това е тенденция през всяка година. Главният експерт в ДБТ - Шумен каза още, че има сектори, които имат сезонен характер и съответно в тях се освобождават повече служители, отколкото се назначават в края на годината.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.