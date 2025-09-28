Еуген Полански ще води Борусия (Мьонхенгладбах) и при гостуването на Фрайбург другата седмица, въпреки инкасираните шест гола от Айнтрахт у дома

Еуген Полански остава старши треньор на намиращия се на последното 18-о място в Бундеслигата Борусия (Мьонхенгладбах) и за гостуването на Фрайбург другата седмица, въпреки отчайващото представяне на отбора вчера. "Зелено-черните" отстъпиха с 4:6 на Айнтрахт (Франкфурт), но след 47 минути резултатът беше 0:6-

Домакините се стегнаха и малко поизчистиха имиджа си с четирите поредни гола, но медиите описаха представянето им като "фарс" или "фиаско".

Спортният директор на клуба от Мьонхенгладбах Роланд Фиркус заяви, че "Полански заслужава да получи шанс честно" да води тима при гостуването на Фрайбург, но също така в предаване за телевизия Sport 1 TV днес, че "ще има съвсем скоро пълно изясняване около ситуацията на треньорския пост".

В изказването си, че "получаването на справедлив шанс" е задължително за треньора, Фиркус подчерта, че за Полански това е било едва първи мач. Тимът се раздели с Херардо Сеоане седмица по-рано при поражението с 0:4 от Вердер (Бремен), след това пък Полански – наставник на отбора U23 в клуба, беше назначен с идеята да бъде постоянен треньор. Стартът му беше 1:1 с Байер (Леверкузен), но след това се стигна до загубата в десетголовия мач с Айнтрахт (Франкфурт).

"Бях изумен по време на мача. Няма място за нещо подобно в професионалния футбол“, каза Полански след мача, визирайки поведението на своя тим, който пропусна шест гола във вратата си за малко над едно полувреме.

Междувременно феновете подкрепиха Полански и насочиха разочарованието си към Фиркус, който е сменил трима треньори по време на мандата си от февруари 2022 г. нататък и е отговорен за планирането на отбора, което обаче се случва на фона на финансови ограничения.