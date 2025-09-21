Подробно търсене

Борусия Дортмунд постигна минимална победа над Волфсбург и остава близо до лидера в Бундеслигата Байерн

Георги Крумов
Борусия Дортмунд постигна минимална победа над Волфсбург и остава близо до лидера в Бундеслигата Байерн
Борусия Дортмунд постигна минимална победа над Волфсбург и остава близо до лидера в Бундеслигата Байерн
Карим Адейеми вкара победния гол за Борусия Дортмунд в мача с Волфсбург / снимка; AP Photo/Martin Meissner
Дортмунд,  
21.09.2025 22:34
 (БТА)

Отборът на Борусия Дортмунд спечели с минималното 1:0 домакинството си на Волфсбург в последния мач от програмата на четвъртия кръг в Бундеслигата.

Успехът на "Сигнал Идуна Парк" задържа "жълто-черните" съвсем близо до лидера в класирането Байерн Мюнхен, който до момента е с максималните 12 точки - с две повече от тима на Борусия, който е втори.

Единственото попадение в мача падна в 20-ата минута, когато Карим Адейеми реализира след подаване на Юлиан Риерсон.

До почивката Волфсбург не създаде нищо интересно в атака, но през второто полувреме "вълците" имаха по-добрите възможности. Най-чистата бе в 59-ата минута, когато Константинос Кулиеракис уцели греда.

За Волфсбург поражението е първо през сезона и тимът е на 12-о място в класирането с 5 точки.



Първенство на Германия по футбол, срещи от четвъртия кръг:

Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин           3:4
Байер Леверкузен - Борусия Мьонхенгладбах   1:1
Борусия Дортмунд - Волфсбург                1:0

от събота:
Аугсбург - Майнц                            1:4
Хамбургер - Хайденхайм                      2:1
Хофенхайм - Байерн Мюнхен                   1:4
Вердер Бремен - Фрайбург                    0:3
РБ Лайпциг - Кьолн                          3:1

от петък:
Щутгарт - Санкт Паули                       2:0

В класирането начело е Байерн Мюнхен с 12 точки, следван от Борусия Дортмунд с 10, РБ Лайпциг 
с 9, Кьолн и Санкт Паули с по 7 и други.

/ГК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:44 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация