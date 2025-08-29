Подробно търсене

КАБАР: В близките години ще построим пътища не само до селата, но и до най-отдалечените пасища, заяви президентът на Киргизстан

Виктор Турмаков
Изображение: БТА
Бишкек,  
29.08.2025 23:54
 (БТА)

В близките години ще построим пътища не само до селата, но и до най-отдалечените пасища, заяви президентът на Киргизстан по време на днешното откриване на пътя Узген – Мърза-Аке – Кара-Кулжа, предаде националната новинарска агенция КАБАР.

Президентът заяви, че в провинцията, както и преди, ситуацията остава сложна: пътищата са лоши, болниците – стари, а в някои села училищата са в неудовлетворително състояние.

Жапаров увери, че в близките години държавата ще достигне и до тези региони – ще се построят пътища, ще се издигнат нови болници, училищата се ще обновят.

Във връзка с това той помоли гражданите от отдалечените райони да проявят малко търпение.

„В близките години ще построим пътища не само до селата, но и до най-отдалечените пасища“, отбеляза той.

Президентът подчерта, че държавата има силите и средствата за целта, като е необходимо единствено време.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)

/АМ/

