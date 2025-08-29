Операцията за лечение на синузит е по-ефективна от антибиотиците, разкрива клинично проучване

Операцията на синусите се оказва по-ефективна от антибиотиците при лечението на хроничен риносинузит, според голямо клинично проучване, проведено от Лондонския университетски колеж (UCL) в сътрудничество с учени от Университета на Източна Англия и фондацията Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, съобщи „Медикъл експрес“.

Хроничният риносинузит или синузит е хронично заболяване, от което страда един на всеки десет възрастни във Великобритания. Симптомите включват запушен и течащ нос, загуба на обоняние, болки в лицето, умора и влошаване на дихателни проблеми като астма. Те често наподобяват силна настинка, но могат да продължат с месеци или дори години.

Екипът проведе рандомизирано контролирано проучване с участието на пациенти, за да сравни резултатите от операцията на синусите с дългосрочното използване на антибиотици и плацебо.

В изследването участват над 500 пациенти от цяла Великобритания. Всички те използват назални стероиди и промивки със солен разтвор като част от обичайното си лечение – методи, които вече са доказали ефективността си при синузит.

Резултатите показват, че операцията е ефективна за облекчаване на симптомите. Пациентите, претърпели процедурата, продължават да се чувстват по-добре шест месеца след операцията, като 87% от тях съобщават за подобрение в качеството на живот.

При пациентите, лекувани с тримесечен курс ниски дози антибиотици, не е отчетена значителна разлика спрямо тези, които са получавали плацебо.

Проучването е част от програмата MACRO, в която участват учени от Лондонския университетски колеж, Университета на Източна Англия, фондацията Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, Университета на Саутхамптън, Оксфордския университет, Болницата към Лондонския университетски колеж и Лондонския имперски колеж.

Водещият автор професор Карл Филпот от Медицинския факултет на Университета на Източна Англия в Норич коментира: „Досега липсваха клинични доказателства, че операцията на синусите е по-ефективна от медикаментозното лечение, а достъпът до тази процедура беше ограничен в някои части на Обединеното кралство. Нашето изследване може да промени ситуацията за страдащите от заболяването по целия свят.“

„Надяваме се, че откритията ни ще съкратят времето за достъп до лечение и ще оптимизират клиничните пътеки, намалявайки ненужните посещения и консултации и спестявайки ресурси в здравеопазването.“

Изследователите продължават да оценяват рентабилността на операцията и наблюдават участниците, за да определят дали ползите от процедурата ще се задържат дългосрочно.