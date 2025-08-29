Пирин (Благоевград) победи втория отбор на ЦСКА (София) и се изравни с Дунав и Вихрен във Втора футболна лига

Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг във Втора лига: Пирин (Благоевград) - ЦСКА II (София) 2:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Мартин Сораков 12, 1:1 Запро Динев 37, 2:1 Светослав Костов 48 Утре играят: Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен) Спортист (Своге) - Янтра 2019 (Габрово) От 19:00 часа: Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе) Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив (Горна Оряховица) В неделя: Беласица (Петрич) - Вихрен (Сандански) Севлиево - Фратрия (Варна) В понеделник: Марек 1915 (Дупница) - Миньор (Перник) Класиране: 1. Фратрия (Варна) 5 5 0 0 12:4 15 точки 2. Дунав (Русе) 4 3 1 0 6:1 10 3. Вихрен (Сандански) 5 3 1 1 4:3 10 4. Пирин (Благоевград) 5 3 1 1 9:5 10 5. Янтра 2019 (Габрово) 5 2 3 0 6:4 9 6. Локомотив (Горна Оряховица) 5 2 1 2 4:4 7 7. Севлиево (Севлиево) 5 1 3 1 4:3 6 8. Спортист 2009 (Своге) 5 1 3 1 5:5 6 9. ЦСКА II (София) 6 2 0 4 7:10 6 10. Хебър 1918 (Пазарджик) 4 1 2 1 6:6 5 11. Марек (Дупница) 5 1 2 2 2:4 5 12. Миньор (Перник) 5 0 4 1 3:4 4 13. Спартак (Плевен) 5 1 1 3 5:10 4 14. Черноморец 1919 (Бургас) 4 0 3 1 3:4 3 15. Лудогорец II (Разград) 5 1 0 4 5:8 3 16. Етър (Велико Търново) 5 0 3 2 1:4 3 17. Беласица (Петрич) 4 0 2 2 2:5 2