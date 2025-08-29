Подробно търсене

Пирин (Благоевград) победи втория отбор на ЦСКА (София) и се изравни с Дунав и Вихрен във Втора футболна лига

Пирин (Благоевград) постигна важна победа в първенството на Втора футболна лига. Снимка: Снимка: Елизара Георгиева/БТА (АК)
София,  
29.08.2025 21:43
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг във Втора лига:
Пирин (Благоевград) - ЦСКА II (София)           2:1 (1:1) 
голмайстори: 0:1 Мартин Сораков 12, 1:1 Запро Динев 37, 2:1 Светослав Костов 48

Утре играят:
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен)
Спортист (Своге) - Янтра 2019 (Габрово)
От 19:00 часа: Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив (Горна Оряховица) 

В неделя:
Беласица (Петрич) - Вихрен (Сандански) 
Севлиево - Фратрия (Варна) 

В понеделник:
Марек 1915 (Дупница) - Миньор (Перник)

         Класиране:
 1. Фратрия (Варна)               5    5   0   0    12:4    15 точки     
 2. Дунав (Русе)                  4    3   1   0     6:1    10
 3. Вихрен (Сандански)            5    3   1   1     4:3    10
 4. Пирин (Благоевград)           5    3   1   1     9:5    10
 5. Янтра 2019 (Габрово)          5    2   3   0     6:4     9
 6. Локомотив (Горна Оряховица)   5    2   1   2     4:4     7
 7. Севлиево (Севлиево)           5    1   3   1     4:3     6
 8. Спортист 2009 (Своге)         5    1   3   1     5:5     6
 9. ЦСКА II (София)               6    2   0   4     7:10    6
10. Хебър 1918 (Пазарджик)        4    1   2   1     6:6     5
11. Марек (Дупница)               5    1   2   2     2:4     5
12. Миньор (Перник)               5    0   4   1     3:4     4
13. Спартак (Плевен)              5    1   1   3     5:10    4                        
14. Черноморец 1919 (Бургас)      4    0   3   1     3:4     3
15. Лудогорец II (Разград)        5    1   0   4     5:8     3   
16. Етър (Велико Търново)         5    0   3   2     1:4     3
17. Беласица (Петрич)             4    0   2   2     2:5     2

