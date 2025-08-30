Заради празника на Бусманци в селото ще бъде въведена организация на движението

Въвежда се организация на движението за провеждане на традиционен празник на село Бусманци, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

От 14:00 часа до 22:00 ч. днес и от 11:00 часа до 22:00 часа утре, 31 август, се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва: по ул. „Просвета“ в участъка между ул. „Владимир Георгиев“ и пл. „Елин Пелин“; по ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „Циклама“ и пл. „Елин Пелин“.

За периода от 4:30 часа днес до 24:00 часа утре, 31 август, се променя частично маршрутът на автобусна линия №10 в с. Бусманци, както следва: по действащия маршрут до кръстовище ул. „Просвета“/ул. „Ген. Гурко“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, по ул. „Циклама“, по ул. „Беговица“ и по ул. „Просвета“ по маршрута си.

Крайна и начална спирка за линията става спирка с код 0814 „Кв. Бусманци“ за автобусни линии №8 и №14 на ул. „Ген. Гурко“ в посока с. Казичене.

За линията се закриват спирки: с код 0815 „кв. Бусманци“ на площада в кв. „Бусманци“; код 0525 „Детски дом“ на ул. „Просвета“ в посока кв. „Димитър Миленков“.

Информация е публикувана и на сайта на Столичната община.