Подробно търсене

Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния при пожар тази вечер край Лясковец

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния при пожар тази вечер край Лясковец
Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния при пожар тази вечер край Лясковец
БТА, Снимка: Община Лясковец
Лясковец,  
30.08.2025 00:42
 (БТА)

Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния при пожар тази вечер край Лясковец, това съобщи кметът на Община Лясковец Васил Христов.

Той уточни, че са изгорели бившите птичарници в местността Главнира, която се намира извън населеното място. Огънят е локализиран, засега няма опасност да се разпространи. На място са шест противопожарни екипа от Велико Търново и Горна Оряховица, които овладяват ситуацията. Пострадилят човек е с над 70 процента изгаряния и е откаран към клиника в Русе, каза за БТА кметът на общината, който е на мястото на инцидента. Мъжът е работил в кравефермата, където са изгорели и над 100 животни. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.

 

/АМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:10 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация