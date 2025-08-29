Подробно търсене

Елена Рибакина преодоля третия кръг на откритото първенство на САЩ с лекота, Джазмин Паолини отпадна

Ивайло Георгиев
Елена Рибакина преодоля третия кръг на откритото първенство на САЩ с лекота, Джазмин Паолини отпадна
Елена Рибакина преодоля третия кръг на откритото първенство на САЩ с лекота, Джазмин Паолини отпадна
Елена Рибакина / Снимка: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Ню Йорк,  
29.08.2025 22:30
 (БТА)

Поставената под номер 9 Елена Рибакина победи с 6:1, 6:2 за едва 62 минути Ема Ръдукану и се класира за четвъртия кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. Шампионката на "Уимбълдън" от 2022 достига за първи път в кариерата си този етап в Ню Йорк и ще срещне Маркета Вондроушова. 

Рибакина е загубила само четири гейма в кариерата си срещу Ръдукану, след като излезе победител и в първата им среща с 6:0, 6:1. Това се случи в Сидни през 2022. 

"Поради някаква причина в последните години не играя много успешно в САЩ. Надявам се всичко да се промени през 2025", заяви тенисистката от Казахстан, цитирана от УТА.  

Рибакина започна мача с перфектен печеливш удар от форхенд, изпратен в ъгъла на корта. Това даде тон за доминантна победа на корт "Луис Армстронг", която бе постигната с 23 уинъра в 15 гейма. Ръдукану отговори само с осем печеливши удара, като едва един от тях бе постигнат в първия сет. 

Рибакина нямаше проблеми и на собствен сервис, губейки само три разигравания от първо подаване. Тя също така не се защитава и срещу опит за пробив. Играта на Ръдукану бе на обратния полюс и британката взе само 50% от точките на първи сервис, а освен това загуби 71% от тези на втори. 

Следващата съперничка на Рибакина ще бъде Вондроушова, която постигна изненадваща победа над поставената под номер 7 Джазмин Паолини. Чехкинята, 60-а в световната ранглиста, конвертира два от осемте си шанса за пробив и сложи край на мача след час и 28 минути.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

29.08.2025 21:05

Карлос Алкарас изстрада победа над Лучано Дардери в откритото първенство по тенис на САЩ след медицински таймаут

Карлос Алкарас допусна пробив и поиска медицински таймаут, но все пак изстрада победа с 6:2, 6:4, 6:0 срещу Лучано Дардери в мач от третия кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. В следващата си среща испанецът ще срещне Артюр Риндернех, който

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:07 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация