Огнеборци гасиха три сериозни пожара – във Велико Търново, Павликени и край Лясковец, съобщиха от ОД на МВР

Три сериозни пожара са гасили тази нощ служителите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в града.

Ферма за едър рогат добитък край Лясковец се е запалила, в резултат на което са изгорели между 80 и 100 глави едър рогат добитък. Пострадал е 56-годишен работник. С тежки изгаряния той е настанен за лечение в русенска клиника. Спасени са над 1800 овце и коне, сеновал и част от покривната конструкция. В гасенето са участвали екипи от Велико Търново, Горна Оряховица и сектор "Специализирани оперативни дейности".

След това екипи от Велико Търново са реагирали на сигнал за взрив на технологично съоръжение в предприятието "Кроношпан". Задействали са се инсталациите за гасене на предприятието и огнеборците са извършвали само охлаждащи действия.

В края на нощта е получен сигнал за пожар в хлебозавода в Павликени. Екипи от Велико Търново и Павликени са успели да спасят 2000 кв. м сгради, три поточни линии и една пещ. Огънят е унищожил електрическа пещ, поточна линия и покривна конструкция. Пострадали няма. Причините и за трите пожара предстои да се изясняват.

БТА припомня, че на 17 август огнеборците се справиха с голям пожар в района на Присовските завои между Велико Търново и Дебелец.