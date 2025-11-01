Подробно търсене
Областна администрация Смолян – Прессъобщение

Поздравление от областния управител на област Смолян Захари Сираков по случай 1 ноември – Деня на народните будители

Снимка: Областна администрация Смолян
01.11.2025 09:00
 (БТА)

      Уважаеми учители,

       Уважаеми дейци на просветата и културата,

       Уважаеми театрални дейци, творци, интелектуалци, журналисти и съграждани,      

       В Деня на народните будители почитаме всички просветители, възрожденци и борци за духовната независимост на България. Ден, който ни дава повод да се замислим с какво самите ние допринасяме за културното израстване на обществото! 

      Съвременният човек има свобода на избор и достъп до неизчерпаемо количество информация, благодарение на високо развитите технологии. Често обаче се чувстваме несигурни и объркани за истинността на новините, които четем. Ставаме все по-подвластни на модни тенденции и материални блага, и сякаш намалява способността ни да си осигурим нравствена независимост. Затова най-добрата инвестиция за развитието на обществото е в образование и просвета. Знанието ни прави способни да различаваме достоверната от невярната информация, да се развиваме и утвърждаваме собствен стил на поведение, чрез който отстояваме личността си и градим авторитет!

       Нека ние бъдем съвременните будители! Устремени към нови научни постижения, да надграждаме и обогатяваме интелектуалния потенциал на нацията, който е основна движеща сила към просперитет!

        Бъдете здрави и целеустремени към духовно израстване!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 

ЗАХАРИ СИРАКОВ,                                           01 ноември 2025 г.                     

Областен управител на област Смолян           гр.Смолян          

/ВМ/

