Поздравление от областния управител на област Смолян Захари Сираков по случай 1 ноември – Деня на народните будители

site.btaПоздравление от областния управител на област Смолян Захари Сираков по случай 1 ноември – Деня на народните будители
Уважаеми учители,
Уважаеми дейци на просветата и културата,
Уважаеми театрални дейци, творци, интелектуалци, журналисти и съграждани,
В Деня на народните будители почитаме всички просветители, възрожденци и борци за духовната независимост на България. Ден, който ни дава повод да се замислим с какво самите ние допринасяме за културното израстване на обществото!
Съвременният човек има свобода на избор и достъп до неизчерпаемо количество информация, благодарение на високо развитите технологии. Често обаче се чувстваме несигурни и объркани за истинността на новините, които четем. Ставаме все по-подвластни на модни тенденции и материални блага, и сякаш намалява способността ни да си осигурим нравствена независимост. Затова най-добрата инвестиция за развитието на обществото е в образование и просвета. Знанието ни прави способни да различаваме достоверната от невярната информация, да се развиваме и утвърждаваме собствен стил на поведение, чрез който отстояваме личността си и градим авторитет!
Нека ние бъдем съвременните будители! Устремени към нови научни постижения, да надграждаме и обогатяваме интелектуалния потенциал на нацията, който е основна движеща сила към просперитет!
Бъдете здрави и целеустремени към духовно израстване!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ЗАХАРИ СИРАКОВ, 01 ноември 2025 г.
Областен управител на област Смолян гр.Смолян
/ВМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина