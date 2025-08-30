Плавно преминаване към еврото, членството в ОИСР и решаване на проблемите на хората са приоритетите за парламента, каза Наталия Киселова

Приоритетите са три – плавно премиване към еврото, при пръв бюджет с валута евро, продължават усилията за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и да започне постепенно "отхвърлянето" на проблемите на хората – безводие, социални въпроси, образование. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова в отговор на журналистически въпрос как ще започне новия политически сезон за Народното събрание.

Киселова участва в официална церемония по повод отбелязването на 148-ата годишнина от Шипченската епопея в подножието на Паметника на свободата на връх Шипка.

По думите на Киселова, всеки иска повече пари, отколкото има общо в държавата. Като предизвикателство за приемането на бюджет в евро тя посочи разпределението на средствата така, че да има баланс и да не се чувства, че е дадено на едни за сметка на други сектори и общини.

Според председателя на Народното събрание парите не решават проблема с безводието в Плевен, а действията, които са отлагани през годините. Не може бивш кмет на Плевен да казва "няма да разкопавам улиците, защото няма да ме изберат", коментира тя и добави, че трябва да се търсят причините и малко по-назад, а не само в сегашното правителство.