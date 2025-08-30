Съборът „Богородична стъпка“ събра в курорта Старозагорски бани любители на фолклора от цялата страна

Деветнадесетото издание на Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ и тази година събра почитатели на българското народно творчество в курортното селище Старозагорски бани. Началото по традиция беше поставено с водосвет, който отслужиха свещенослужители от Старозагорска епархия.

„Работата по организацията за провеждане на събора „Богородична стъпка“ започва още в началото на календарната година, за да бъде на това високо ниво и всички да се чувствате добре“. С тези думи се обърна към присъстващите участници и гости на форума заместник-кметът на община Стара Загора Милена Желева на официалното откриване. Тя посочи, че на форума се представя голяма част от българския национален фолклор.

Желева припомни, че за поредна година фестивалът се провежда два дни, а участниците пеят и играят на две сцени. „Ще бъде показано най-доброто от тракийския фолклор. Програмата, която сме подготвили, е изключително силна. Това е важно, за да предаваме на децата и младите хора знанията, уменията и съкровищницата на тракийския фолклор. А те, от своя страна, да го предават на бъдещите поколения“, каза още заместник-кметът.

“С този събор запазваме народния дух, традицията и уважаваме историята на тракийските българи и пренасяме послание към младото поколение - да се гордеят, че са българи, да уважават традициите, които са завещани от нашите деди, и да ги предават напред, за да я има България. И тя да бъде пример със своята богата, многовековна култура“, поздрави от сцената участниците Красимир Премянов, председател на Тракийските дружества в България.

Официалното начало на събора даде кметът на курортното селище Станчо Станев.

Още от рано сутринта на двете сцените се надпяват и надиграват таланти от почти всички фолклорни области. Днес празничният ден ще завърши с концерт на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“ с главен художествен ръководител Христо Иванов и Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“- Бургас с главен художествен ръководител Марио Егов. В неделния ден програмата и на двете сцени започва отново в 9:00 часа.

През двата фестивални дни хиляди участници от 19 български области ще преминат през двете конкурсни сцени. Те ще бъдат оценявани от жури, съставено от специалисти в областта на фолклора и народното творчество. Специални гости на събора тази година са Фолклорна група при културно-художествено дружество „Огриджанка“ от Република Северна Македония.

Предвидени са девет специални награди – плакет и парична премия. Две от тях са наградите на кмета на община Стара Загора – за цялостно представяне и за детски състав. Ще бъдат връчени също 50 плакета и дипломи за принос и популяризиране на традиционната култура, като същият брой индивидуални изпълнители ще получат медали.

И тази година гостите могат да посетят детски творчески работилници, занаятчийска чаршия и "На раздумка с билков чай и ръжено кафе", както и селски двор под наслов „На селски сбор не се кани“.

НТФС „Богородична стъпка“ се организира от Община Стара Загора, Съюзът на тракийските дружества в България, Тракийското дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора, Общество за фолклор, кметство Старозагорски бани и Народно читалище „Христо Ботев - 1952“ - Старозагорски бани, с подкрепата на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.