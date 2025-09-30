Подробно търсене

ООН, Италия и Франция подкрепиха плана на Тръмп за Газа

Асен Георгиев
ООН, Италия и Франция подкрепиха плана на Тръмп за Газа
ООН, Италия и Франция подкрепиха плана на Тръмп за Газа
Макрон в централата на ООН. Снимка: АП/Yuki Iwamura.
Париж,  
30.09.2025 00:30
 (БТА)

Френският президент Еманюел Макрон заяви в "Екс", че приветства усилията на американския си колега Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа и освобождаване на всички заложници, предаде Ройтерс.

"Очаквам Израел да се ангажира решително на тази основа. "Хамас" няма друг избор, освен да освободи незабавно всички заложници и да следва този план", подчерта Макрон. 

Канцеларията на италианската премиерка Джорджа Мелони също приветства предложението на Тръмп и заяви, че страната е готова да помогне в тясно сътрудничество със САЩ, европейски партньори и регионални сили.

"Предложението, представено днес от президента на САЩ Доналд Тръмп, може да бележи повратна точка, като позволи трайно прекратяване на враждебните действия, незабавното освобождаване на всички заложници и пълен и сигурен хуманитарен достъп за цивилното население", се казва в изявлението. "Хамас", в частност, който започна тази война с варварската терористична атака на 7 октомври 2023 г., сега има възможност да я прекрати, като освободи заложниците, се съгласи да не играе никаква роля в бъдещето на Газа и се разоръжи напълно", според същия източник.

ООН също потвърди подкрепата си за мирното предложение на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва ДПА. "Приветстваме всички посреднически усилия и ООН е готова да окаже подкрепа, включително, както можете да очаквате, с предоставянето на хуманитарна помощ", заяви говорител на ООН пред журналисти в Ню Йорк в отговор на въпрос за плана на Тръмп.

"Както знаете, ООН е в контакт с всички различни посреднически усилия на различните посредници, независимо дали става дума за усилията на САЩ или за други усилия на Катар и Египет", според същия източник.

Коментарите на ООН бяха направени след като Белият дом публикува плана, но преди Тръмп и Нетаняху да приключат пресконференцията си. На пресконференцията Тръмп заяви, че САЩ ще подкрепят усилията на Израел да използва сила срещу "Хамас", ако палестинската ислямистка група отхвърли плана, отбелязва ДПА.

/АГ/

Свързани новини

30.09.2025 02:00

Арабски, мюсюлмански и европейски страни приветстваха плана на Тръмп за Газа

Много страни по света, начело с арабски и мюсюлмански държави, приветстваха вчера мирния план, представен от американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, отбелязва Франс прес. Египет, Йордания, Саудитска Арабия,
29.09.2025 23:53

Тръмп призова "Хамас" да приеме мирното предложение за Газа, ислямисткото движение заяви, че не ги е получило

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е време палестинското ислямистко движение "Хамас" да приеме мирното предложение за бъдещето на Газа, което той договори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс. "Не сме съвсем готови", каза

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:34 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация