ООН, Италия и Франция подкрепиха плана на Тръмп за Газа

Френският президент Еманюел Макрон заяви в "Екс", че приветства усилията на американския си колега Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа и освобождаване на всички заложници, предаде Ройтерс.

"Очаквам Израел да се ангажира решително на тази основа. "Хамас" няма друг избор, освен да освободи незабавно всички заложници и да следва този план", подчерта Макрон.

Канцеларията на италианската премиерка Джорджа Мелони също приветства предложението на Тръмп и заяви, че страната е готова да помогне в тясно сътрудничество със САЩ, европейски партньори и регионални сили.

"Предложението, представено днес от президента на САЩ Доналд Тръмп, може да бележи повратна точка, като позволи трайно прекратяване на враждебните действия, незабавното освобождаване на всички заложници и пълен и сигурен хуманитарен достъп за цивилното население", се казва в изявлението. "Хамас", в частност, който започна тази война с варварската терористична атака на 7 октомври 2023 г., сега има възможност да я прекрати, като освободи заложниците, се съгласи да не играе никаква роля в бъдещето на Газа и се разоръжи напълно", според същия източник.

ООН също потвърди подкрепата си за мирното предложение на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва ДПА. "Приветстваме всички посреднически усилия и ООН е готова да окаже подкрепа, включително, както можете да очаквате, с предоставянето на хуманитарна помощ", заяви говорител на ООН пред журналисти в Ню Йорк в отговор на въпрос за плана на Тръмп.

"Както знаете, ООН е в контакт с всички различни посреднически усилия на различните посредници, независимо дали става дума за усилията на САЩ или за други усилия на Катар и Египет", според същия източник.

Коментарите на ООН бяха направени след като Белият дом публикува плана, но преди Тръмп и Нетаняху да приключат пресконференцията си. На пресконференцията Тръмп заяви, че САЩ ще подкрепят усилията на Израел да използва сила срещу "Хамас", ако палестинската ислямистка група отхвърли плана, отбелязва ДПА.