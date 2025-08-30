Близо 1100 хотела в Нидерландия се включват в колективен иск срещу "Букинг" (Booking.com). Хотелите искат обезщетение, защото не са могли да предлагат нощувки на собствения си уебсайт на по-ниски цени от тези на платформата за резервации на хотели. Това съобщи "Конинглайке Хорека Недерланд" (KHN) след репортаж на телевизия Ен О Ес.

Става дума за едно от най-големите дела в европейския хотелиерски сектор досега, пише нидерландският информационен сайт "Ню".

Много хотели работят с "Букинг", за да предлагат стаи. "Букинг" обаче поставя т.нар. клаузи за паритет. В тях се посочва, че хотелът не може да предлага стаите си по-евтино на друг уебсайт или чрез собствен канал, отколкото чрез "Букинг".

Според хотелите тези правила ограничават конкуренцията и пречат на директната продажба на услуги за настаняване. През септември миналата година Европейският съд постанови, че това действително е в противоречие с европейското конкурентно право, заради което хотелите вече имат право да търсят обезщетение.

Според "Конинглайке Хорека Недерланд" и европейската организация за хотели "Хотрег" (HOTREC), собствениците на хотели имат право на компенсация за претърпените щети, която може да достигне 30 процента или повече от сумата, която са загубили поради тези ограничения, съобщава "Ню".

"Хотрег" съобщава, че до момента над 15 000 хотела от цяла Европа са се присъединили към инициативата. Крайният срок за участие изтича в петък. След това данните ще бъдат проверени и ще бъде изготвена призовка с цел започване на съдебния процес.

Ако се стигне до съдебен процес, "Букинг" ще оспори иска, съобщиха от компанията. По-рано говорител на компанията нарече "абсурдно твърдението, че "Букинг" изкуствено е повишило цените".