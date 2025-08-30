На връх Шипка се прекланяме пред героите, загинали за свободата и пред духа на един народ, който възкръсна от пепелта, каза Наталия Киселова

Днес, когато се изкачваме на връх Шипка, ние не просто гледаме отвисоко България на север и на юг, ние се прекланяме пред героизма, пред подвига, пред саможертвата на героите, дали живота си за свободата и пред духа на един народ, който възкръсна от пепелта. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова в тържественото си слово по повод националното честване на 148-ата годишнина от Шипченската епопея, състояло се в подножието на Паметника на свободата на връх Шипка.

Днес ние отдаваме почит и уважение на тези, които със своята героична отбрана на прохода обърнаха хода на историята, посочи Киселова и подчерта, че изходът на освободителната война е решен именно на връх Шипка. "Драматичните усилия на българските опълченци и на войниците на руския император удържат многократните турски атаки и битките за свобода, които водят в дните на август, остават завинаги в историята", каза председателят на парламента. Тя цитира думите на Вазов, че "на Шипка всичко беше героично – и хора, и оръдия, и камъни". Наталия Киселова посочи, че тези думи не са случайни, защото на този връх, където небето се слива със земята, се е родила една от най-славните истории в българския летопис. "Тук, когато изглеждаше, че свободата е само сън, само мечта, шепа българи, опълченци, които бранеха с телата си знамето – сред тях учители, селяни, занаятчии, заедно с храбрите руски воини, застанаха срещу империята. И не техният брой, не оръжията, а те, силата, която имаха, духът им, волята, любовта към свободата и към отечеството решиха битката", заяви тя. С оръдие и с барут, но и с камъни, с телата на загиналите, с гняв, с желание за смърт, за да има свобода, защитниците на Шипка удържаха върха, те не позволиха на смъртта да ги пребори, да вземе онова, което историята беше предопределила година по-рано, а именно свободата на България, каза още Киселова.

На честването на връх Шипка присъстваха още областният управител на Габрово Мария Башева-Венкова, областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов, кметът на Габрово Таня Христова, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Маргарит Михайлов, народни представители, представители на общински администрации, общински съветници. Заупокойна молитва в памет на геройски загиналите отслужиха Старозагорският митрополит Киприан и Великотърновският митрополит Григорий.