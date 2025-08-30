Подробно търсене

Бетис оттегли офертата си за Антони

Мирослав Димитров
Бетис оттегли офертата си за Антони
Бетис оттегли офертата си за Антони
AP Photo/Denes Erdos
Севиля,  
30.08.2025 12:23
 (БТА)

Бетис се отказва от привличането на нападателя на Манчестър Юнайтед Антони, съобщиха испанските медии.

"Няма споразумение за Антъни и ние оттеглихме офертата. Не можем да си позволим разходите и сумите, които Манчестър Юнайтед трябва да се платят за играча", се казва в изявлението на клуба.

25-годишният бразилец игра под наем за испанския отбор миналия сезон. Той записа 26 мача, отбеляза 9 гола и направи 5 асистенции.

"Със семейството и приятелите. Животът винаги ни поднася големи изненади!" написа Антони в социалните мрежи след новината за неуспешните преговори.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:54 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация