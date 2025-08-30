Бетис оттегли офертата си за Антони

Бетис се отказва от привличането на нападателя на Манчестър Юнайтед Антони, съобщиха испанските медии.

"Няма споразумение за Антъни и ние оттеглихме офертата. Не можем да си позволим разходите и сумите, които Манчестър Юнайтед трябва да се платят за играча", се казва в изявлението на клуба.

25-годишният бразилец игра под наем за испанския отбор миналия сезон. Той записа 26 мача, отбеляза 9 гола и направи 5 асистенции.

"Със семейството и приятелите. Животът винаги ни поднася големи изненади!" написа Антони в социалните мрежи след новината за неуспешните преговори.