Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас, открит в Плевен

Марин Колев
Снимка: Министерство на отбраната
София,  
30.08.2025 10:54
Специализиран екип от 55-и инженерен полк унищожи 152-мм корозирал снаряд. Боеприпасът е открит вчера при почистване в частен имот в Плевен, съобщиха от Министерството на отбраната.

Екипът в състав от шестима военнослужещи е действал под ръководството на лейтенант Светослав Славчев. Унищожаването на боеприпаса е извършено при спазване на мерките за безопасност, на седем километра югоизточно от града.

В началото на месеца военнослужещи унищожиха невзривени боеприпаси, открити в Костинброд и Шейново.

